Magnette vraagt N-VA meer macht voor federale België

PS-voorzitter Paul Magnette zegt dat hij de N-VA 'het voordeel van de twijfel' wil geven, als de Vlaams-nationalisten bereid zijn het federale België sterker te maken.

In de Wetstraat is de nervositeit terug over welke regering in september kan aantreden, als de termijn afloopt waarvoor de regering-Wilmès het vertrouwen kreeg. Dat een relanceplan nodig is, waarover linkse en rechtse partijen het niet eens zijn, versterkt die nood. Dat een jaar na de verkiezingen alle wissels van partijvoorzitters zijn gebeurd, vergroot de kansen.

Herfederaliseren

Tegen die achtergrond is het tactische gevecht met publieke signalen herbegonnen. PS-voorzitter Paul Magnette zei dinsdag op de RTBF-radio dat hij een regering met de N-VA niet volledig uitsluit en dat hij de Vlaams-nationalisten 'het voordeel van de twijfel' wil geven. Maar hij koppelde er wel drie zware voorwaarden aan.

De N-VA moet volgens Magnette dan aanvaarden dat het federale België opnieuw bevoegdheden terugkrijgt die nu bij Vlaanderen liggen, dat er meer geld gaat naar de gezondheidszorg én dat de laagste lonen omhooggaan.

Peter De Roover, de fractieleider van de N-VA in de Kamer, reageerde op Twitter dat zoiets niet ernstig is. 'Herfederaliseringen vragen aan de N-VA en toch beweren dat je het ernstig meent. Magnette kan dat', schreef hij.

Dat de nervositeit terug is, blijkt ook uit de geruchtenmolen. Magnette moest dinsdag verzekeren dat hij niet van plan is de regeringen in het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap op te blazen. In de Franstalig pers werd bericht dat in de PS grote irritatie leeft over MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die irritatie is volgens kranten voelbaar geweest tijdens het partijbestuur maandag.

Irritatie