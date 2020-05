Magnette wil nieuwe regering in september

De PS wil eind juni opnieuw gaan praten over de vorming van een federale regering. 'Het doel is een regering in september', zegt voorzitter Paul Magnette.

PS-voorzitter Magnette liet eerder verstaan dat hij de regering-Wilmès eind juni niet meer zou blijven gedogen met volmachten. Maar hij hield de boot van nieuwe regeringsonderhandelingen af.

In een gesprek op de Franstalige zender RTL-TVi liet hij zondag echter verstaan dat een 'regering in september het doel is'.

Al liet Magnette meteen ook verstaan dat er geen zekerheid is dat de gesprekken op iets zullen uitdraaien. En dat worden het nieuwe verkiezingen. 'Dan zullen we veel aan de burger moeten vragen, want we moeten belangrijke beslissingen nemen voor de komende tien of twintig jaar', klonk het in het programma 'C'est pas tous les jours dimanche'.

N-VA

'Ik wacht af of de N-VA bereid is om concessies te doen' Paul Magnette Voorzitter PS

Bijna een jaar na de verkiezingen blijft de vraag of de twee grootste partijen aan weerszijden van de taalgrens, de N-VA en de PS, tot een akkoord zullen komen. Bij de PS worden toegevingen langs Vlaamse kant verwacht. 'Ik wacht af of de N-VA bereid is om concessies te doen', verklaarde Magnette.

Zelf maakte hij nog geen opening met uitspraken over de N-VA. 'Bart De Wever is nog niet veranderd. Eén keer per maand beledigt hij de Walen en valt hij de PS aan', reageerde Magnette op uitspraken van De Wever vorige week. Die had toen gezegd dat de PS de crisis wil laten betalen door de Vlaming die werkt, spaart en onderneemt.

Toch zegt Magnette dat hij niet geobsedeerd is door de N-VA. 'Laten we stoppen met doen dat Bart De Wever de zonnekoning of het centrum van de wereld is', klonk het nog. Beide partijleiders hebben elkaar al twee maand niet gezien

.

Minderheidsregering