Magnette wil regularisatieronde voor illegalen die werken

In de nieuwe versie van zijn informateursnota maakt Paul Magnette een opening om buitenlandse zwartwerkers in België legaal verblijf te geven.

'De overheid zal - in samenwerking met de regionale arbeidsbemiddelaars - onderzoeken om actieve werkkrachten zonder arbeids- of verblijfsvergunning te regulariseren, zolang ze geen bedreiging zijn voor de openbare veiligheid.' Het is een opmerkelijke passage in de geüpdate versie van de informateursnota van Paul Magnette (PS). De maatregel kan volgens Magnette helpen in de strijd tegen sociale fraude en de invulling van knelpuntberoepen.

Het voorstel slaat op buitenlandse zwartwerkers. Mensen zonder wettig verblijf kunnen in ons land niet terecht in het reguliere arbeidscircuit. Niet-EU-onderdanen hebben in ons land ook een arbeidskaart nodig. Vlaanderen geeft wel vlotter arbeidskaarten voor mensen die knelpuntberoepen komen invullen.

Arbeidscontract

Paul Magnette stelt nu voor om buitenlanders in het illegale circuit bovengronds te halen. In Franstalig België is het een idee dat geregeld opduikt om sociaal misbruik te bekampen, maar in Vlaanderen is er geen animo voor. De vrees is dat de belofte van regularisatie illegalen uit de rest van Europa zal lokken, in de hoop papieren te krijgen.

Het voorstel doet een beetje denken aan de laatste collectieve regularisatieronde in 2009. Onder de regering-Van Rompuy en de bevoegde staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) kregen toen enkele tienduizenden mensen zonder verblijfsrecht toch toestemming in België te blijven. Eén van de criteria toen was ook een arbeidscontract - vooral de belofte van een werkgever dat hij de illegaal zou engageren eens hij verblijfspapieren zou krijgen.

Die collectieve ronde was toen erg controversieel en botste op fors verzet van de politieke rechterzijde. Binnen de diensten, die zich bezighouden met verblijf in ons land en de controle erop, klinkt dat de regularisatie van toen tot heel wat misbruik heeft geleid. 'Er werd gesjoemeld met contracten en het leidde na regularisatie tot flinke uitbuiting van mensen door werkgevers. Dit zou een heel slecht idee zijn', luidt het.

Actiris

De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris moest een half jaar geleden nog spitsroeden lopen voor een gelijkaardig idee. Actiris opperde het idee mensen zonder papieren toegang te geven tot opleidingen voor knelpuntberoepen, om ze te begeleiden naar een job. Het plan kreeg een storm van kritiek, onder meer van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). 'Dit komt neer op een collectieve regularisatie. Geen sprake van', klonk het toen.