Magnette zet minister Dermagne in zijn hemd

Terwijl minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) in de regering-De Croo openingen had gemaakt voor het loonoverleg, gooit PS-voorzitter Paul Magnette - opgejaagd door de PTB/PVDA - de eigen ruiten in.

In stilte keurde de regering-De Croo vrijdag een brief goed met voorstellen om het loonoverleg weer vlot te trekken, zoals eind februari al aan de sociale partners was voorgesteld. 'Die brief zegt dat de regering een oogje zal toeknijpen als de sociale partners meer loonmarge creëren', klinkt het in meerderheidskringen.

De brief is een vertaling van het compromis dat in de regering was bereikt, en dat ook in lijn ligt met het regeerakkoord. De liberalen mogen op beide oren slapen: de loonwet die onze concurrentiekracht moet verzekeren, gaat niet op de schop. Wel bevestigt de regering dat ze wil gebruikmaken van de mogelijkheid om via omzendbrieven wat meer marge voor loonopslag te geven.

Na de steunbetuiging van PS-voorzitter Paul Magnette zullen de vakbonden minder dan ooit geneigd zijn om te plooien.

Het belangrijkste in de brief is dat uitdrukkelijk wordt tegemoetgekomen aan de verzuchting van veel meerderheidspartijen om het mogelijk te maken dat werknemers meer kunnen krijgen in bedrijven die het goed hebben gedaan tijdens de covidcrisis. Het moet dan wel gaan om eenmalige premies, wat voor de vakbonden niet ver genoeg gaat. Daarom staken ze komende maandag.

Dat PS-voorzitter Paul Magnette in het weekend liet weten voor 200 procent achter de staking van de vakbonden te staan, was dan ook verrassend. PS-vicepremier en minister van Werk Dermagne had net openingen gecreëerd in het compromis dat in de regering was bereikt. 'Eigenlijk zet Magnette zijn eigen minister in zijn hemd', luidt het in meerderheidskringen. Meteen is de vraag wat Dermagne zal doen.

Manoeuvreerruimte

In de coulissen van Vivaldi wordt de vraag gesteld: waar wil Magnette uitkomen? Is het een impulsieve reactie geweest van de PS-voorzitter, die opgejaagd wordt door de PTB/PVDA, die in de peilingen blijft oprukken? Of wil hij toch nog de loonwet openbreken, waarmee hij de afspraken die daarover in de regeringsonderhandelingen eerst met de N-VA en nadien met de liberalen zijn gemaakt op de helling zou zetten. Het compromis was niet te raken aan de loonwet, maar wel via omzendbrieven tegemoet te komen aan de socialistische vraag naar meer manoeuvreerruimte in het loonoverleg.

Veel meerderheidspartijen willen dat werknemers in bedrijven die het tijdens de coronacrisis goed hebben gedaan meer loonsverhoging krijgen.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) plant de komende dagen apart overleg met de werkgevers en de vakbonden, waarbij hij zich wil houden aan wat in de regering is overeengekomen. De Croo heeft oor naar de vraag voor meer loonopslag in bedrijven die het goed doen. Als minister van Financiën maakte hij het makkelijker winstpremies toe te kennen, zodat werknemers meer kunnen delen in de winst die bedrijven maken.

En er zijn nog wel wat creatieve denksporen, zoals de mogelijkheid om het loonakkoord te beperken tot een jaar, waarna een evaluatie kan volgen. Over een jaar kan de economische toestand duidelijker zijn, net als de marge voor loonopslag.