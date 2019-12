Magnette zoekt versterking voor paars-groen

Een paars-groene regering beschikt over een meerderheid van maar 76 van de 150 Kamerzetels. Informateur Paul Magnette (PS) hoopt het cdH en/of CD&V mee in bad te trekken.

Informateur Paul Magnette (PS) hoopt nog altijd dat hij koning Filip maandag kan melden dat een paars-groene formatiepoging kan worden opgestart. Hoewel Open VLD intern verdeeld is over de vraag of het in zo’n constellatie moet stappen, heeft de partij de deur nog niet dichtgegooid. ‘Voor ons telt de inhoud’, maakte voorzitster Gwendolyn Rutten meermaals duidelijk. Voorlopige nota’s waren tot nog toe onvoldoende om de liberalen over de streep te trekken.

Een belemmering voor een paars-groene regering is dat ze over een krappe meerderheid van 76 op 150 Kamerzetels beschikt. Hier en daar was te horen dat zoiets niet erg is, want oppositieleden zijn vaak afwezig, waardoor de meerderheid doorgaans wat ruimer zou zijn. Toch maken ze zich in verschillende partijhoofdkwartieren zorgen. ‘Een zieke en je zit in de miserie. Bovendien kan elk parlementslid uit de meerderheid de regering in zo’n scenario gijzelen’, klinkt het.

In een door links gedomineerde coalitie past een liberale premier niet, daar betaal je de prijs voor. Christian Leysen Kamerlid voor open vld

Om de paars-groene meerderheid wat stabieler te maken heeft Magnette donderdag nogmaals CD&V en het cdH uitgenodigd voor een gesprek. Die eerste partij beschikt over twaalf Kamerzetels, die tweede over vijf. Koen Geens, de onderhandelaar van CD&V, maakte de afgelopen weken nochtans duidelijk dat hij paars-groen niet ziet zitten.

Geens vindt dat N-VA-voorzitter Bart De Wever het initiatief moet krijgen om een paars-gele regering te vormen, waarin zowel de PS als de Vlaams-nationalisten zetelen. Daarom werden de christendemocraten de voorbije week niet meer van dichtbij bij de formatie betrokken. ‘Als vriendelijke mens’ ging Geens in op de uitnodiging van Magnette om samen te zitten, maar aan het standpunt van CD&V verandert er voorlopig niets.

Politieke crisis

Bij het cdH liggen de kaarten anders. ‘We zijn er ons van bewust dat, zes maanden na de verkiezingen en in een context van een politieke crisis, alle zetels tellen’, verklaarde Kamerfractieleidster Catherine Fonck gisteren in Le Soir. Anders dan CD&V schrikt een progressief beleid of een versoepeling van de regels in ethische dossiers het cdH, dat linkser is dan de Vlaamse christendemocraten, niet af.

Bij Open VLD zijn ze er alvast niet tegen dat het cdH mee aan tafel schuift. CD&V zien de Vlaamse liberalen minder graag komen, want dan dreigt paars-groen minder progressief te worden. Bovendien zou de komst van CD&V betekenen dat Rutten moeilijker aanspraak kan maken op het premier- schap en de partij ook minder ministerposten zal krijgen.

Toegevingen

Cruciaal blijft de vraag of Rutten groen licht krijgt van haar partij om gesprekken over de vorming van een paars-groene regering op te starten. Vooral de Kamerfractie ligt dwars. ‘De tijd is niet rijp’, zei Kamerlid Christian Leysen donerdag op Radio 1. Hij wil ook niet dat zijn partij het premierschap opneemt. ‘In een door links gedomineerde coalitie past een liberale premier niet, daar betaal je de prijs voor.’