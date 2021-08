Mahdi: 'Gedwongen terugkeer Afghanen moet mogelijk blijven'

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi vraagt in een brief aan de Europese Commissie dat een gedwongen terugkeer van bepaalde Afghanen mogelijk blijft. 'Afghanen die na een grondig en onafhankelijk onderzoek geen nood aan asiel blijken te hebben, kunnen niet in België blijven', zegt hij.

'Het is niet omdat regio’s in een land onveilig zijn, dat iedere onderdaan uit dat land automatisch recht heeft op bescherming', schrijft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op Twitter. Hij verwijst daarmee naar de opmars van de islamistische groepering taliban in Afghanistan en de grote vluchtelingenstroom die dat op gang dreigt te brengen richting Europa.

Volgens Mahdi moet het mogelijk blijven dat Europese landen vluchtelingen uit Afghanistan terugsturen. 'Ik heb in een brief samen met Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Griekenland aan de Commissie gevraagd om de gedwongen terugkeer van bepaalde Afghanen te blijven garanderen', zegt hij.

De omgang met de Afghaanse vluchtelingencrisis zal aan bod komen op de volgende online crisismeeting van de EU-ministers van Binnenlandse Zaken op 18 augustus. Die werd in de eerste plaats bij elkaar geroepen om het probleem van vluchtelingen uit Wit-Rusland aan te kaarten. Vooral Litouwen, maar ook Polen en Letland, zien een verhoogde toestroom van Wit-Russen.

Lees Meer analyse Nieuwe Afghaanse vluchtelingenstroom in de maak

Waarschuwing

Mahdi wil er vooral voor waarschuwen dat niet elke Afghaan gegarandeerd asiel krijgt in ons land. De beoordeling gebeurt op individuele basis. 'België zal altijd bescherming bieden aan wie vlucht voor oorlog en vervolging. (...) Afghanen die na een grondig en onafhankelijk onderzoek geen nood aan asiel blijken te hebben, kunnen niet in België blijven', zegt hij.

Hij wijst erop dat het beschermingspercentage voor Afghanen geen 100 procent is en dat sommigen dus een asielaanvraag geweigerd zien. 'Voor die groep moet terugkeer mogelijk blijven.'

België mag geen Afghanen uitwijzen voor wie het risico op foltering bestaat, maar dat zal volgens Mahdi niet het geval zijn.

Volgens Mahdi is dat standpunt niet in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat stelt dat niemand mag onderworpen worden aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen. België mag dus geen Afghanen uitwijzen voor wie het risico daarop bestaat, maar dat zal volgens Mahdi niet het geval zijn.