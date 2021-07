Mahdi: 'Geen voorkeursbehandeling voor hongerstakers'

'Nee', zei Mahdi. 'Ik heb in die gesprekken alleen het huidige beleid uitgelegd. Verankering in België en iemands kwetsbaarheid waren altijd al criteria. Het beleid is, was en blijft humaan.'

'Nee, nee, nee'

De enige belofte die Mahdi naar eigen zeggen deed was om de aanvragen snel te behandelen. 'Je kan kwetsbare groepen prioritair behandelen in het beleid. Het is niet altijd first in, first out. Als dat nodig was om te bereiken dat die mensen uit de kerk kwamen, ben ik bereid om dat erbij te nemen.' Alle voorstellen die actievoerders deden in gesprekken met hem of speciaal gezant Dirk Van den Bulck, heeft hij afgewezen, zegt Mahdi: 'Een versoepeling van de criteria? Nee. Collectieve regularisatie? Nee. Schrappen van retributies (de kosten van 350 euro om een dossier te openen, red.)? Nee.'