Mahdi: 'Hoop dat De Wever verantwoordelijkheid neemt'

Sammy Mahdi en Joachim Coens, de twee voorzitterskandidaten bij CD&V, leggen de bal in het kamp van N-VA voor de federale coalitievorming.

CD&V stuurt zondagochtend zijn kopstukken het veld in, op een cruciaal moment in de formatie. Sammy Mahdi en Joachim Coens, de twee resterende voorzitterskandidaten, duelleerden in de Zevende Dag, federaal kopstuk en vicepremier Koen Geens zit later vandaag in VTM Nieuws.

In De Zevende Dag gaven zowel Mahdi als Coens aan dat wat hen betreft N-VA niet zomaar aan de zijlijn mag staan in de rest van de federale formatie. Pro memorie: PS-voorzitter Paul Magnette is nog tot 9 december aan zet. Hij praat officieel met alle partijen, maar er lekte al een nota uit die erg in de richting van paarsgroen wees.

Kleur bekennen

De grootste partij moet kleur bekennen Joachim Coens Voorzitterskandidaat CD&V

Maar N-VA mag zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen, gaf Mahdi aan. 'Ik hoop dat Bart De Wever in een volgende ronde zijn verantwoordelijkheid kan opnemen en op zoek kan gaan naar een mogelijke coalitie', stelde hij. Coens sloot zich daarbij aan: 'De grootste partij moet kleur bekennen.'

Op zaterdag gaf ook al Vlaams vicepremier Hilde Crevits aan dat N-VA aan tafel moet blijven. PS en N-VA moeten met elkaar blijven praten, vindt ze. 'Anders gaan we sowieso naar een federale regering met een Vlaamse minderheid.' Zij zag ook pijnpunten in de nota-Magnette, zoals een verlaging van de pensioenleeftijd.

'Incontournabel'

Mahdi en Coens schoten de 'paarsgroene' nota van Magnette niet per definitie af. Mahdi herinnerde er aan dat ook de startnota van De Wever voor de Vlaamse formatie 'moeilijk lag', maar dat er stevig over onderhandeld is.