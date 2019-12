Mahdi: 'Paars-groene gesprekken zijn compleet respectloos'

CD&V toont zich zondagavond 'not amused' nadat uitlekte dat de partij zaterdag niet uitgenodigd was voor geheime esprekken met mogelijke paars-groene coalitiepartners (PS/sp.a-Groen/Ecolo/Open VLD-MR, mogelijk aangevuld met cdH en DéFi). Ook N-VA was niet welkom.

Sammy Mahdi, die voor de partij kandidaat-voorzitter is, noemt de gesprekken op Twitter 'compleet respectloos'. Mahdi had zondagochtend in De Zevende Dag net bepleit dat N-VA niet uitgesloten mocht worden van de onderhandelingen. In een volgende ronde is het aan De Wever om naar een coalitie te zoeken, meende hij.