Mahdi hoopt instroom uit Albanië in te dammen met ontradingscampagne

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil met een informatie- en ontradingscampagne de verhoogde instroom van Albanezen in ons land een halt toeroepen.

De jongste weken stellen de bevoegde diensten een sterke toename vast van het aantal Albanezen dat een asielaanvraag indient in ons land. In augustus ging het om 72 mensen en in september om 88. Alles samen vroegen dit jaar al 412 Albanezen asiel aan. Het leidt mee tot een hogere druk op het asielsysteem, waartegen het personeel van het opvangcentrum Klein Kasteeltje maandag een 24 urenstaking hield.

De Albanese gemeenschap is vrij gesloten, waardoor fake news of foute informatie lang blijft bestaan. Sammy Mahdi Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

'Plots staat Albanië in september in de top zes van herkomstlanden', zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. 'Die mensen maken vrijwel geen kans op asiel bij ons. We moeten vermijden dat mensen die geen nood hebben aan bescherming naar ons land komen en het opvangsysteem belasten.'

Daarom gaat Mahdi, die momenteel op missie is in Albanië, een 'ontradings- en informatiecampagne' opzetten met het land. Mahdi rekent daarbij vooral op het belang van sociale media. 14 influencers worden ingezet om 'boodschappen en valse succesverhalen tegen te spreken'.

Gesloten gemeenschap

Voorgangers van Mahdi op het departement Asiel en Migratie zoals Melchior Wathelet (cdH), Maggie De Block (Open VLD) en Theo Francken (N-VA) deden ook al een beroep op ontradingscampagnes, maar dat was niet altijd een daverend succes. Een campagne uit 2019 om Palestijnen af te raden de tocht naar België te ondernemen, maakte toen weinig tot geen indruk.