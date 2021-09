Mahdi legt verplichte vaccinatie asielzoekers op tafel

Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) stelt voor om asielzoekers verplicht te vaccineren, zodat de opvangcentra ten volle kunnen worden benut.

Asielcentra liggen in de lokale politiek sowieso gevoelig, maar de coronapandemie heeft die gevoeligheid nog vergroot. Zo is de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche (Open VLD), niet tevreden dat Fedasil in zijn gemeente een 'buffercentrum' voor 300 asielzoekers opent.

Een van zijn bezwaren is dat de mensen die daar opvang krijgen mogelijk niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus en varianten van het virus de gemeente kunnen binnenbrengen.

Asielzoekers leven in een collectiviteit met meestal 200 mensen. Dat is te vergelijken met een dagelijks middelgroot evenement. Sammy Mahdi Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Sammy Mahdi, federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie, legt daarom de verplichte vaccinatie van asielzoekers op tafel. Hij merkt op dat de asielcentra vandaag nog altijd niet voor 100 procent kunnen worden benut, omdat quarantaineplaatsen en ruimte voor testing moeten worden voorbehouden. Dat maakt dat er 1.160 opvangplaatsen verloren gaan.

'Asielzoekers leven in een collectiviteit met meestal 200 mensen. Dat is te vergelijken met een dagelijks middelgroot evenement. Ik moet er geen tekening bij maken dat dat dit in coronatijden weegt op de werking van de opvangcentra.'

Iedere asielzoeker die in Brussel in het Klein Kasteeltje aankomt, moet een coronatest afleggen en wordt indien nodig in quarantaine geplaatst. Ze worden aangespoord een vaccin te nemen. Sommige asielzoekers werken daarbij als 'ambassadeur' die anderen tot vaccinatie aanzetten.

In veel asielcentra is tot 80 procent van de bewoners gevaccineerd, zegt Mahdi, al zijn er ook plaatsen waar de cijfers lager liggen.

