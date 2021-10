Mahdi wijst voorstel Francken voor tijdelijke asielquota af

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wijst het voorstel van zijn voorganger Theo Francken (N-VA) af om opnieuw tijdelijke asielquota in te voeren. Mahdi wijst erop dat het gaat om 'een onwettige praktijk waarbij de rechter ons dwangsommen oplegt en mensen doelbewust op straat worden gehouden'.

Gewezen staatssecretaris Theo Francken (N-VA) pakte dinsdag vanop de federale oppositiebanken uit met een heus tienpuntenprogramma om de toename van het aantal asielaanvragen in te dammen.

Tijdens de coronacrisis waren er relatief weinig asielaanvragen, maar sinds enkele weken is sprake van een nieuwe toeloop. In september vroegen voor het eerst in jaren meer dan 3.000 mensen asiel aan in ons land. Er duiken weer beelden op van lange rijen asielzoekers aan het Klein Kasteeltje in Brussel, waar twee weken geleden nog een 24 urenstaking werd georganiseerd uit protest tegen het 'jojobeleid'.

Volgens Francken moet er een tijdelijke beperking van het aantal asielaanvragen komen. Dat moet de overbelasting van het asielnetwerk tegengaan. Als staatssecretaris voerde hij destijds al een quotum van 50 asielaanvragen per dag in, maar de Raad van State schorste die maatregel. Na het vertrek van de N-VA uit de regering-Michel draaide minister Maggie De Block (Open VLD), die Francken opvolgde, de beslissing terug.

Grondrechten

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi is niet van plan daarop terug te komen. Hij wijst erop dat volgens de Raad van State zo'n quotum ingaat tegen de grondrechten van de asielzoekers. Volgens hem is het ook geen oplossing: het houdt mensen gewoon op straat.

Mahdi kondigde eerder op de dag aan dat België beter gaat samenwerken met Nederland en Luxemburg en de zogenaamde Dublinregels sneller wil uitvoeren. Dat moet ertoe leiden dat mensen die elders in de Benelux al een asielprocedure afgerond of lopende hebben sneller teruggestuurd worden naar het land in kwestie.

Daarnaast wijst hij erop dat hervestiging on hold is gezet en dat gewerkt wordt aan buffercapaciteit. 'Ik wil gerust spreken over de structurele oplossingen waar we aan werken, maar debatteren over onwettige praktijken brengt echt heel weinig bij', aldus Mahdi.

