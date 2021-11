Mahdi wil geen asielzoekers opvangen in hotels

Sammy Mahdi wil geen asielopvang in hotels toestaan.

Nu almaar meer asielzoekers op straat moeten blijven, duikt de piste weer op hen op te vangen in hotels. Maar staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil er niet van horen.

'Vandaag asielzoekers in hotels opvangen, is morgen geconfronteerd worden met een aanzuigeffect uit buurlanden en nog grotere druk op het opvangnetwerk. Kan ik niet toestaan.' Zo wijst staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) de piste af om asielzoekers opnieuw in hotels op te vangen.

Kamerlid Eva Platteau (Groen) had dat in een tweet geopperd. 'De opvang van Fedasil zit vol. De regering zoekt plaatsen. Helaas is er veel tegenwerking van lokale besturen. Een echte schande. Maar dat mag geen excuus zijn. Bij gebrek aan opvangplaatsen moeten hotelkamers tijdelijk worden ingezet als noodopvang', tweette ze.

Slecht plan

Daarop reageerde Kamerlid Franky Demon, die het dossier opvolgt voor CD&V. 'Sorry, slecht plan! Hotelkamers zijn een stap te ver. We moeten samen met lokale besturen zoeken naar opvangplaatsen zodat we elke asielzoeker een opvangplaats kunnen geven, maar geen hotelkamer', tweette hij.