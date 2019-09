Maingain: 'N-VA in de regering is vergif'

'De N-VA in de regering zal een vergif zijn. Er is geen akkoord mogelijk.'

'Ik zou in geen enkel geval begrijpen waarom de PS onderhandelingen voert met de N-VA om tot een akkoord te komen. Het is alsof we een afkering hebben van de kiezers, door het tegenovergestelde te doen van wat we hebben aangekondigd', aldus Maingain. Maxime Prévot, voorzitter van cdH, had afgelopen weekend de PS en N-VA nog opgeroepen om te onderhandelen.