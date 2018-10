Marcia De Wachter ‘Ik ben hoe langer hoe meer een feministe geworden'

Bij de Nationale Bank was ze jarenlang de belangrijkste vrouw in de Belgische financiële wereld. Nu wil ze haar ondernemersdroom najagen. Ontbijt met De Tijd.

Het is halfnegen, geen ontiegelijk laat uur om de werkdag te beginnen. Maar Marcia De Wachter (65), directeur bij de Nationale Bank van België, is al veel eerder aan de slag gegaan. ‘Ik ben een matineus type. Rond halfzes ben ik uit de veren. Dat moet ook als ik de files naar Brussel wil vermijden.’

De Wachter neemt ons mee naar een statig vertrek vijf hoog in het imposante hoofdkantoor van de centrale bank, waar een rijkelijk gevulde ontbijttafel met kelner wacht. We vragen hoe de jongste verkiezingen zijn verlopen. De Wachter kwam op in Overijse, de gemeente in de oostrand van Brussel waar ze al jaren woont. Ze kreeg de tweede plaats op de CD&V-lijst aangeboden.

‘Het is verrassend goed gegaan. Ik ben verkozen’, zegt De Wachter lachend. ‘Ik kreeg 263 voorkeurstemmen. Niet dat dat veel uitmaakt in een Brusselse randgemeente met 25.000 inwoners. (lacht) Hier op de Nationale Bank weet iedereen wie ik ben, maar in Overijse ben ik een nobele onbekende. Ik ben er nooit erg actief geweest in lokale verenigingen. Dat er dan toch 263 mensen voor mij hebben gestemd, is een aangename gedachte.’

Ze hebben mij weleens proberen te muilkorven. Dat is niet gelukt.

De Wachter staat op het punt de Nationale Bank te verlaten, na dertig jaar dienst. In 1988 ging ze er aan de slag dankzij Fons Verplaetse. Hij leerde haar als econome kennen op het kabinet van premier Wilfried Martens, waar hij kabinetschef was. Zij begon er als woordvoerster, om er onder zijn bescherming op te klimmen tot vicegouverneur en directeur, of een van de hoogst gerangschikte vrouwen in de Belgische financiële wereld.

Maar eind deze maand geeft ze haar loopbaan een nieuwe wending. ‘Time to move on’, zegt De Wachter. ‘Het is het moment om de kaarten opnieuw te schudden en nieuwe prioriteiten te stellen.'

Politieke ambities heeft ze niet. Waarom ze zich dan kandidaat stelde? ‘Ik heb op de bank een uitzonderlijk leven kunnen leiden, dankzij de steun van één politieke partij. Ik wilde iets terugdoen en de lokale CD&V-lijst een duwtje in de rug geven.’ Een directeur van de Nationale Bank die zich in de lokale partijstrijd werpt, is dat niet vreemd? ‘Het is niet onverenigbaar. Het is volgens de statuten verboden onze functie te combineren met een nationaal of regionaal politiek mandaat, maar niet met een gemeentelijk.’

‘Er zijn precedenten’, voegt ze eraan toe. ‘Het voormalige directielid Roland Beauvois stelde zich kandidaat op een lijst van de PS om hier actief te kunnen worden. Ik geloof dat hij twintig voorkeurstemmen haalde. (lachend) Hij heeft daarvoor blijkbaar zijn vrouw en de hele familie opgetrommeld.’

Bijna onhoorbaar gaat de deur van het salon open. De ober komt spiegelei met spek opdienen. Maar De Wachter kiest voor yoghurt met rode bessen en druiven. ‘Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. ‘Ontbijt als een koning, lunch als een prins en dineer als een bedelaar’, wil het spreekwoord. Veel mensen doen net het omgekeerde, met overgewicht tot gevolg.’

Om meteen terug te komen op de politiek. ‘Eigenlijk moet ik u gelijk geven, de situatie is nogal hypocriet. In het directiecomité van de Nationale Bank zetelen zeven leden, en iedereen weet wie door welke partij is voorgedragen. Hoe kan je dan neutraal zijn? En toch, dat verzeker ik u: partijvoorkeur of politieke ideologie spelen hier geen enkele rol. We zijn de premier en de minister van Financiën, wie dat ook is, zo loyaal mogelijk van dienst. Daar is geen twijfel over.’

De Wachter benadrukt dat ze nooit een plaats op de CD&V-lijst zou hebben aanvaard als ze al niet van plan was bij de Nationale Bank te vertrekken. ‘Vermits ik geloof in een 100-jarig leven, wil ik de komende 35 jaar nog zinvol bezig zijn. Ik heb er altijd van gedroomd ondernemer te worden. Dat is de reden waarom ik dit hier achter mij laat.’

Motivaties meten

Aan de universiteit van Zürich ging ze een opleiding volgen om een analysemethodiek onder de knie te krijgen die iemands bewuste en onbewuste motivaties meet. ‘Dat gebeurt op basis van een vragenlijst van anderhalf tot twee uur. Met het hoofd van de dienst neurofysiologie aan de KU Leuven ben ik nu aan het bekijken hoe we dat instrument verder kunnen automatiseren.’

In juli dit jaar richtte De Wachter Brain@Trust op, waarmee ze de methodiek op de markt wil brengen. ‘Hoewel ik doctor in de economie ben, heeft psychologie me altijd gefascineerd. Als mensen zich niet goed in hun vel voelen, komt dat vaak omdat de dynamiek van de groep niet goed zit. Hun psychologisch welbehagen wordt erdoor beïnvloed, bewust of onbewust. Zoiets kunnen we meten. Op basis daarvan wil ik bedrijven begeleiding aanbieden.’

Weinigen weten dat, maar mijn grootouders waren de brouwers van Vedett.

De zin voor ondernemerschap zit in haar genen. ‘U weet dat misschien niet, maar mijn grootouders waren de brouwers van het pilsbier Vedett. Ze waren in Willebroek actief onder de naam La Rose. Tijdens de oorlog raakten ze hun koperketels kwijt, omdat de Duitsers die aansloegen voor kanonnen en geweren. De brouwerij verdween en de licentie van Vedett kwam bij Moortgat terecht, dat er een premiummerk van heeft gemaakt. Dat ondernemerschap van mijn grootouders is ergens in mij blijven sluimeren.’

Dat De Wachter bij de Nationale Bank terechtkwam, was puur toeval. ‘Eigenlijk ben ik geen echte studax. Ik werk graag met economische cijfers, maar dan vooral om er iets concreets mee te doen, en niet om me maanden in een kamertje op te sluiten en er dan één keer per jaar mee naar buiten te komen voor een grondig verslag. Ik wil dingen realiseren, mensen vooruithelpen.’

Protegee van Verplaatse

Kwatongen beweren dat De Wachter niet geschikt was voor de job. Als protegee van gouverneur Fons Verplaetse en vreemde eend in de bijt maakte ze zich ook allerminst populair. In 2003, toen de CD&V in de oppositie verzeilde, kwam de afrekening. Ze moest haar titel van vicegouverneur afstaan aan Luc Coene, die toen kabinetschef was van de Open VLD’er Guy Verhofstadt.

‘Omdat hij mijn baan wilde, moest ik een stap opzijzetten. Ik vond dat beneden alle peil’, zegt ze. ‘Het had 150 jaar geduurd vooraleer een vrouw tot vicegouverneur van de Nationale Bank werd benoemd, en ik was meteen de allereerste die dat mandaat niet mocht uitdoen. Nooit eerder was een vicegouverneur uit die functie geduwd. Dat was niet alleen onfatsoenlijk, dat was puur machtsmisbruik.’

Ze kon twee dingen doen: de deur dichtslaan of de zaak uitzitten. Ze koos voor het laatste. ‘Ik besloot bij de Nationale Bank te blijven omdat je hier een uniek economisch uitzicht hebt op de wereld, Europa en België. Ik concentreerde me daarnaast op een privéproject, waarin ik al mijn positieve energie kwijt kon. Met mijn echtgenoot (Leo Steenbergen, oud-financieel directeur van Telenet en Galapagos, red.) kocht ik een buitenverblijf in het zuiden van Frankrijk, dat we stapsgewijs hebben opgeknapt. Dat heeft me erbovenop geholpen.’

Ze bleef haar eigen ding doen, ook als dat bij de collega’s in het directiecomité niet altijd in goede aarde viel. Zoals toen ze in 2007 een studie liet publiceren over de toestand van de Belgische economie die allesbehalve vleiend was voor het beleid van de paarse regering. In de Wetstraat stak daarover een storm van protest op. Een andere keer liet ze verstaan dat beleggers beter af zijn bij banken dan bij sommige verzekeringsmakelaars. ‘Toen hebben ze me proberen te muilkorven. Dat is niet gelukt. Onafhankelijkheid van denken, that’s just me.’ Ook vandaag weigert ze op Twitter een blad voor de mond te nemen.

Mannenbastion

Heeft ze moeten opboksen tegen het mannenbastion dat de Nationale Bank nog altijd is? ‘O ja, zeker. En het is er de jongste jaren niet op verbeterd. Weet u dat hier zeventig topkaderleden werken, van wie maar twee vrouwen? En dat ze op hun vijftigste 12 procent minder verdienen dan mannen, terwijl ze exact hetzelfde werk doen? Overal waar er een concentratie van macht en geld is, worden vrouwen nog steeds opzij geduwd. En dat doet me revolteren.’