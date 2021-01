Amper marge voor loonsverhoging

ACLVB-voorzitter Maio Coppens en VBO-topman Pieter Timmermans zetelen in de Groep van Tien, die zich moet buigen over hogere lonen.

De lonen kunnen dit en volgend jaar met maximaal 0,4 procent stijgen bovenop de index, blijkt uit het loonkostenrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). In 2019 en 2020 ging het nog om 1,1 procent.

Om de twee jaar leggen de vakbonden en de werkgeversorganisaties vast hoeveel de lonen in de privésector kunnen stijgen bovenop de index. Ze baseren zich daarvoor op het loonkostenrapport van de CRB, dat donderdagmiddag wordt gepresenteerd.

De CRB brengt in kaart hoeveel de lonen in de buurlanden naar verwachting zullen stijgen en bepaalt dan hoeveel de lonen in ons land kunnen worden verhoogd bovenop de automatische loonindexering om gelijke tred te houden met de loonevolutie in de buurlanden.

Voor 2021 en 2022 is een maximale loonstijging mogelijk van 0,4 procent bovenop de index, schrijft de Franstalige nieuwszender LN24. Dat cijfer wordt door meerdere bronnen bevestigd aan De Tijd.

Loonoverleg

Op basis van de maximale beschikbare marge begint het loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Zij kunnen ervoor kiezen om de 0,4 procent te houden, of om dat naar beneden bij te stellen. Voor de vakbonden is dat laatste allicht geen optie.

In de Groep van Tien leggen de sociale partners vast hoeveel de lonen maximaal mogen stijgen. In de sectoren buigen de vakbonden en de werkgeversorganisaties zich dan over de vraag hoeveel de lonen minimaal moeten worden verhoogd.

Binnen de bedrijven moet dan een cijfer worden vastgelegd dat tussen dat interprofessionele maximum en het sectorale minimum inzit. Dat is de uiteindelijke loonsverhoging die alle werknemers van het betrokken bedrijf krijgen.

Achterpoortje voor hogere lonen

De vakbonden lieten eind vorig jaar al verstaan dat ze een stevige loonsverhoging verwachten. Volgens Miranda Ulens, de topvrouw van de socialistische vakbond ABVV, moeten de mensen gecompenseerd worden voor de moeilijke maanden die ze kenden door de coronacrisis.

De vakbonden hopen dat de regering een achterpoortje zal voorzien om de lonen met meer dan 0,4 procent te kunnen verhogen in sectoren die nauwelijks getroffen werden door de coronacrisis. Ze rekenen erop dat minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) daarvoor via een omzendbrief de deur zal openzetten. Die mogelijkheid is voorzien in het regeerakkoord.

Strikt omlijnd kader

Het Belgische loonoverleg is met de Wet van 1996 in een strikt omlijnd kader gestoken. Het moet vermijden dat de lonen in ons land sneller stijgen dan in de buurlanden, waardoor onze bedrijven met een concurrentiehandicap worden opgezadeld.

Onder de regering-Michel werd de loonkostenwet verstrengd, want hij bood onvoldoende garanties om de loonstijgingen onder controle te houden. Er was de voorbije jaren een politiek van loonmatiging nodig om de loonkostenhandicap die sinds 1996 werd opgebouwd weg te werken.