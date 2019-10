Marghem heractiveert benoeming topman CREG

Totaal onverwacht wil federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) de benoemingsprocedure voor een topman bij de energiewaakhond CREG afronden. Al kan een regering in lopende zaken daar niet over beslissen.

Al bijna elf maanden heeft de energiewaakhond CREG geen kapitein meer aan boord. In november 2018 verliet de voorzitster van het directiecomité, Marie-Pierre Fauconnier, die van PS-signatuur is, het schip. Ze ging aan de slag bij de Brusselse netwerkbeheerder Sibelga. Sindsdien leidt CREG-directeur Koen Locquet als ouderdomsdeken tijdelijk het directiecomité.

Minister van Energie Marghem begon met de procedure om een opvolger voor Fauconnier aan te duiden. Het selectiebureau van de overheid Selor weerhield drie geschikte kandidaten: CREG-directeur Andreas Tirez (Open VLD), Francis De Meyere (N-VA), de energiespecialist van minister-president Jan Jambon, en de partijloze Charles Cuvelliez. Marghems kabinetschef Anne Junion haalde het niet. Maar de benoemingsprocedure werd nooit afgerond.

Tot Marghem op 30 september de drie kandidaten naar haar kabinet liet komen voor een onderhoud, wat de laatste stap is in de procedure. Marghem bevestigt dat. ‘Dat dat onderhoud vroeg of laat plaatsvindt, verandert niets’, merkt ze op. Volgens haar is het cruciaal dat een voorzitter van het directiecomité kan worden aangewezen, want ook de mandaten van de overige directeurs van de CREG zijn aan hernieuwing toe.

Marghem lijkt er vaart achter te willen zetten, al was het maar omdat de CREG knopen moet doorhakken over het CRM-subsidiemechanisme voor de bouw van gascentrales, die de geplande sluiting van de kerncentrales tegen uiterlijk 2025 moeten opvangen. Ze lijkt het dossier klaar te maken voor een volgende ministerraad, maar de regering-Michel kan in lopende zaken geen nieuwe topman bij de CREG benoemen, wordt opgemerkt in regeringskringen.

Door het dossier nu helemaal klaar te maken maakt Marghem het mogelijk dat in de formatiegesprekken - als die al uit de startblokken komen - snel kan worden beslist. Alleen als de onderhandelingen zo lang aanslepen dat de diensten in gevaar komen, zouden in lopende zaken toch knopen kunnen worden doorgehakt. Maar zover zijn we nog niet.

Ondertussen staan heel wat benoemingen in de wachtrij. Premier Charles Michel (MR) was eind vorig jaar bezig met een grote benoemingsronde, waarbij het voorzitterschap van de CREG gekoppeld was aan het ondervoorzitterschap van de Europese Investeringsbank, het vicegouverneurschap van de Nationale Bank en de topman van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Door de val van de regering kwam daar niets van in huis.

De volgende regering kijkt aan tegen een gigantische benoemingspuzzel.

Voor een volgende regering wordt het een hele klus om de benoemingspuzzel in elkaar te schuiven, want er zitten een rist benoemingen in de pijplijn. Heel wat federale overheidsdiensten zitten zonder topman. Ook bij de overheidsbedrijven Bpost, Proximus en Infrabel moeten bestuurders worden aangeduid.

