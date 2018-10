Marghem kan stroombelofte nog altijd niet inlossen

Gascentrale Seraing vroeger terug in dienst

Vanaf 15 oktober kan EDF Luminus opnieuw rekenen op de gascentrale van Seraing (470 megawatt). Dat is vroeger dan verwacht, want vorige week ging de nummer twee op de Belgische energiemarkt er nog van uit dat ze pas op 1 november weer kon rekenen op de centrale, die buiten dienst was.

De gewonnen tijd is goed nieuws voor EDF Luminus, dat zwaar getroffen is door de nucleaire problemen in ons land. De problemen in de kerncentrales hebben niet alleen een impact op de uitbater Engie Electrabel. Omdat EDF Luminus 10 procent van de jongste reactoren - Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3 - bezit, moet het mee de vaste kosten en herstellingswerken betalen. Maar als de reactoren stilliggen, krijgt het geen stroom in de plaats.

De mededeling van Electrabel dat Tihange 2 en 3 deze winter niet meer zullen draaien, betekent dat EDF Luminus elders stroom moet kopen om zijn klanten van stroom te kunnen voorzien. De aankopen op de markt worden een zware noot om te kraken. Door de sterke stijging van de marktprijzen de voorbije weken zal EDF Luminus veel meer moeten betalen voor de bevoorrading dan de productieprijs van stroom uit de kernreactoren. In die optiek is de extra eigen stroomproductie via de gascentrale in Seraing een meevaller.

De snellere heropstart van de Luminus-centrale in Seraing drukt normaal gesproken ook de sterk opgelopen stroomprijzen in ons land, omdat het aanbod stijgt.