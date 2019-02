Marghem ziet 'politieke coup' tegen steunmechanisme voor gascentrales

Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) doet het studiewerk van de energieregulator CREG over de hoge kostprijs voor de bouw van gascentrales af als een 'puur persoonlijk initiatief' van CREG-directielid Andreas Tirez.

Marghem ontkent dat er een nieuwe studie is geweest van de energiewaakhond GREG over de kostprijs van het steunmechanisme voor gascentrales, waarover De Tijd en L'Echo hebben bericht. De minister heeft het over een 'politieke coup'.

Om de sluiting van de kernreactoren in 2025 op te vangen, heeft ons land nieuwe gascentrales nodig. Die zijn op zich niet rendabel, dus werkt Marghem al sinds 2015 aan een steunmechanisme. Hoeveel subsidies nodig zijn, wilde de minister tot nu toe niet precies zeggen. Ze verwijst naar een studie van het consultancybureau PwC van vorig jaar, waarin sprake was van een jaarlijkse kostprijs van ongeveer 351 miljoen euro.

Het gaat om een puur persoonlijk initiatief van Andreas Tirez. De tekst is nooit goedgekeurd door het directiecomité van de CREG en mag dus niet in rekening genomen worden. Marie Christine Marghem Minister van Energie

Maar volgens een presentatie van de CREG voor de netbeheerder Elia gaat het om een veel hogere kostprijs: 600 tot 940 miljoen euro per jaar. Een adviseur van het kabinet-Marghem was daarvan op de hoogte.

Studiewerk Andreas Tirez

Marghem ontkent dat er een nieuwe studie van de CREG is geweest. 'De enige officiële studie is die van consultant PwC die beschikbaar is op de website van de FOD Economie en die door de CREG en Elia gevalideerd is', zegt ze. Volgens de minister is er een 'politieke coup' bezig die dat 'essentieel mechanisme wil doen mislukken'.

Volgens de minister gaat het om studiewerk van Andreas Tirez, die lid is van het directiecomité van de CREG. 'Hij heeft de vrijheid genomen zich te baseren op de officiële studie van PwC en om de geactualiseerde kosten te vervangen door nominale kosten. Het gaat om een puur persoonlijk initiatief. De tekst is nooit goedgekeurd door het directiecomité van de CREG en mag dus niet in rekening genomen worden', zegt ze. Marghem heeft daarvan ook bevestiging van de CREG, klinkt het.

Met het steunmechanisme wil de minister verschillende operatoren tegen elkaar uitspelen voor de bouw van gascentrales, om zo de subsidies tot een minimum te beperken, benadrukt ze. De kostprijs zal mee bepaald worden door de elektriciteitsprijs op het moment van de offertes.