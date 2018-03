Margot Cloet (Icuro): ‘Voor betere zorg betalen mensen graag meer belasting'

‘Door de vergrijzing en betere behandelingen stijgen de kosten in de zorg’, zegt Margot Cloet, als topvrouw van Zorgnet-Icuro een van de machtigste vrouwen in de zorg. Ze pleit voor een verhoging van de Vlaamse zorgpremie.

‘Onze gezondheidszorg is niet toekomstbestendig’, merkt Margot Cloet op. Haar stem is zacht, maar de woorden zijn bikkelhard. Als topvrouw van zorgkoepel Zorgnet-Icuro is Cloet niet de eerste de beste. In de gezondheidszorg is enkel minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) machtiger dan zij. Cloet verdedigt de belangen van alle Vlaamse ziekenhuizen, meer dan 300 woonzorgcentra en een reeks voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, die samen 129.000 mensen in dienst hebben.

Margot Cloet Margot Cloet is sinds begin dit jaar de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro. Die werkgeversorganisatie verdedigt de belangen van alle Vlaamse ziekenhuizen, meer dan 300 woonzorgcentra en een reeks voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. Cloet volgde bij de organisatie Peter Degadt op. Voordien was ze kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Cloet, een pedagoge van opleiding, begon haar carrière in de bijzondere jeugdzorg. Ze stond mee aan de wieg van een Brusselse jeugdvoorziening en weet als geen ander hoe moeilijk het werken is in de zorgsector. Later ging ze aan de slag op de kabinetten van Vlaamse CD&V-ministers als Steven Vanackere en Veerle Heeren. De voorbije jaren was ze kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), waardoor ze de politieke wereld vanbinnen en vanbuiten kent.

Net als haar voorganger Peter Degadt, die begin dit jaar met pensioen is gegaan, is Cloet niet de figuur van de ronkende verklaringen of de brute machtspolitiek. Dat ze zich serieuze vragen stelt bij het overleven van onze zorg is een teken aan de wand. Ze wijst op de dreigende onbetaalbaarheid van onze ziekenhuizen, op de onderfinanciering en op de kaduke staatsstructuur. ‘Ik maak me zorgen’, zegt ze in haar eerste grote interview in haar nieuwe functie.

Volgens Cloet zitten we vast in een besparingslogica. ‘Iedereen vindt dat hij recht heeft op de beste zorg. Iedereen vindt de wachtlijsten voor personen met een beperking schandalig. Iedereen heeft er een probleem mee dat de factuur voor het woonzorgcentrum hoger ligt dan het gemiddelde pensioen. Dat zijn allemaal redenen om meer geld in de zorgsector te steken. Maar iedereen klaagt over te hoge belastingen. Er klopt iets niet aan die logica.’

Hoe geraken we uit dat dilemma?

Margot Cloet: ‘De vergrijzing komt op ons af en de mogelijkheden om mensen te behandelen worden almaar groter. Of we het nu willen of niet, de kosten stijgen daardoor. Het is onvermijdelijk dat er meer geld voor zorg nodig is. De vraag is hoe we dat doen. Wat willen we als maatschappij investeren? En welk deel willen we mensen zelf laten betalen? Die vragen moeten we dringend eens beantwoorden. Enkele jaren geleden werd een pensioencommissie ingericht die moest nadenken over de toekomst van onze pensioenen. Dat was een nuttige oefening. Hetzelfde zouden we moeten doen voor onze zorg.’

Wat vindt u?

Cloet: ‘De overheid moet meer investeren in zorg. Ik begrijp dat mensen de belastingen te hoog vinden, maar ik ga ervan uit dat de bevolking bereid is meer te betalen als duidelijk is dat hun geld naar zorg gaat. Daarom pleit ik voor een verhoging van de Vlaamse zorgpremie van 50 euro. Die moet jaarlijks worden betaald door elke Vlaming ouder dan 25 jaar en wordt gebruikt om zorgbehoevenden te ondersteunen. Maak de premie afhankelijk van het inkomen, waardoor de breedste schouders meer betalen.’

U gelooft toch niet dat mensen die premieverhoging met plezier gaan betalen?

Cloet: ‘Wie in het ziekenhuis heeft gelegen en een factuur krijgt, betaalt slechts een fractie van de kostprijs. Haast niemand is zich daarvan bewust, maar dat systeem is goud waard. We moeten de verdienste van onze sociale zekerheid opnieuw beter uitleggen. Als er vervolgens een directe link is tussen een belasting en de sociale zekerheid, zoals bij de Vlaamse zorgpremie, zijn veel mensen volgens mij bereid wat meer te betalen.’

Zouden we niet beter focussen op het efficiënter maken van de zorg?

Cloet: ‘Dat hoor ik graag vertellen. Maar ik daag u uit om in een woonzorgcentrum de nachtshift te doen. Wie daar werkt, staat er alleen voor met 20 à 30 zwaar zorgbehoevende ouderen. Wie denkt dat het daar nog veel efficiënter kan, dwaalt.’

Elders is wel nog marge. Nu kan elk ziekenhuis zowat elke ingreep uitvoeren. Daar is toch efficiëntiewinst mogelijk?

Cloet: ‘Dat zijn we ook volop aan het doen. Onze ziekenhuizen organiseren zich in regionale netwerken. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis zal daardoor niet langer elke ingreep uitvoeren, maar voor relatief eenvoudige zorg zullen patiënten wel nog altijd in een van de ziekenhuizen in de buurt terechtkunnen. Meer gespecialiseerde zorg wordt geconcentreerd in enkele Vlaamse ziekenhuizen. De patiënt zal iets verder moeten rijden, maar krijgt betere kwaliteit. Want hoe vaker een ziekenhuis een bepaalde ingreep uitvoert, hoe beter de zorg. En hoe efficiënter. Het geld dat we zo besparen, kunnen we gebruiken om nieuwe noden op te vangen.’

Klinkt goed, maar waarom duurt het zo lang vooraleer we iets van die hervorming in de praktijk zien?

Cloet:‘De ziekenhuizen willen graag sneller gaan. Maar zolang er geen wetgeving is, kan die hervorming niet doorgaan. De sector wacht al bijna twee jaar op een beslissing van minister De Block. Kijk, de zorg is een zeer complexe sector waar veel mensen inspraak hebben die vaak niet op dezelfde lijn zitten. De ziekenhuizen, de artsen, de ziekenfondsen, de patiëntenverenigingen, noem maar op. En er zijn de staatshervormingen, waardoor het niet altijd duidelijk is wie bevoegd is. Het helpt ook niet dat Vlaanderen en Wallonië anders naar de netwerken kijken. In Vlaanderen willen ziekenhuizen samenwerken binnen eenzelfde regio, in Wallonië naargelang het publieke of private instellingen zijn. Dat maakt het moeilijk, maar op een bepaald moment moet er worden beslist.’

De Block heeft haar teksten klaar. Waarom raken ze niet goedgekeurd?

De versnippering van het beleid maakt alles heel moeilijk. Een nieuwe staatshervorming mag geen taboe zijn. Margot Cloet Zorgnet-Icuro

Cloet: ‘Dat vragen wij ons ook af. De Vlaamse ziekenhuizen hebben hun huiswerk gemaakt. Er staat geen keeper in het doel, het is tijd om te scoren. Als De Block dat nu niet doet, blijft ze met lege handen achter. Als er een van de volgende weken geen doorbraak is, komen de gemeenteraadsverkiezingen gevaarlijk dichtbij en valt er geen beslissing meer. Dan moeten we wachten op de nieuwe legislatuur en verliezen we twee à drie jaar. Dat kunnen we ons niet permitteren, want het systeem wordt onbetaalbaar. Als we nu niet in gang schieten, dreigt bovendien het draagvlak voor hervormingen in de sector verloren te gaan. Ik merk dat heel wat cynisme over de politiek de kop opsteekt.’

De hervorming botst op weerstand in Wallonië. Het toont aan hoe moeilijk het hervormen is in dit land.

Cloet: ‘Het is allemaal veel te complex geworden. Iedereen weet dat niet alleen ziekenhuizen meer moeten samenwerken, maar dat alle spelers in de zorg dat moeten doen. Maar dat lukt niet als de bevoegdheden verspreid zitten tussen het Vlaamse en het federale niveau. Ik kan u tal van voorbeelden geven van hoe de staatsstructuur ons het werken moeilijk maakt.’

Ga uw gang.

Cloet: ‘Vlaanderen is bevoegd voor het vastleggen van het aantal personeelsleden dat een ziekenhuis moet inzetten per ziekenhuisbed. Die normen liggen nu vrij laag. Stel dat Vlaanderen die wil optrekken. Als de federale overheid niet volgt met de financiering, is er een probleem. Dat is toch niet logisch?’

‘Een ander voorbeeld: stel dat de federale overheid beslist dat patiënten sneller naar huis moeten en dat ze een beroep moeten doen op de gezinszorg. Dat is een besparing voor de federale overheid, maar het kost geld aan Vlaanderen, dat bevoegd is voor die gezinszorg. Zo schuiven de regio’s en de federale overheid de factuur voortdurend heen en weer.’

Heeft de zesde staatshervorming geen beterschap gebracht?

Maak de Vlaamse zorgpremie afhankelijk van het inkomen, waardoor de breedste schouders meer betalen. Margot Cloet Zorgnet-Icuro