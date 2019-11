Mathias De Clercq breekt lans voor paars-groen

De Clercq doet dat in een opiniestuk in De Standaard. Nu Paul Magnette (PS) is aangeduid als informateur, is de verwachting dat hij de piste van een paars-groene federale regering eventueel aangevuld met CD&V zal onderzoeken. Maar voor Open VLD en CD&V ligt dat moeilijk. De partijtop van CD&V heeft al laten verstaan dat paars-geel haar voorkeurscenario is. Open VLD zou ook liefst niet in een regering stappen zonder de N-VA, al heeft partijvoorzitster Gwendolyn Rutten de deur nooit dichtgedaan voor paars-groen.