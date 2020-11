Mathieu Michel: 'Als ik mijn job doe, zullen de vooroordelen verdwijnen'

Staatssecretaris Mathieu Michel stelt woensdag zijn digitaliseringsplannen voor in het parlement. De Franstalige liberaal wil de oprichting van een bedrijf vereenvoudigen en een turbo op open data zetten. 'Over enkele jaren zullen ze me Mathieu noemen, en niet langer Michel.'

Mathieu Michel (MR), staatssecretaris voor Digitalisering, Administratieve vereenvoudiging, Privacy en Regie der gebouwen, heeft er woelige weken op zitten. Dat hij de job te danken zou hebben aan zijn familienaam - als broer van ex-premier Charles en zoon van ex-vicepremier Louis Michel - veroorzaakte grote commotie. Ook zijn afwezigheid op de sociale media beroerde de gemoederen.

Mathieu Michel (41) Sinds oktober staatssecretaris voor Digitalisering, Administratieve vereenvoudiging, Privacy en Regie der gebouwen. Werkte 20 jaar voor de provincie Waals-Brabant als raadslid, gedeputeerde en voorzitter. Studeerde communicatiewetenschappen. Werd op zijn 15de lid van Jeunes MR. Is getrouwd en twee kinderen.

Toen dat rumoer weggeëbd was, stak er vorige week een nieuwe storm op. Michel stelde zijn beleidsnota voor in de parlementaire commissies Justitie en Binnenlandse Zaken en viel door de mand met gebrekkig Nederlands. Een fragment waarin de staatssecretaris een vraag van de N-VA’er Michael Freilich beantwoordde, ging viraal.

‘Ik maakte kennis met hoe het mediaspel federaal wordt gespeeld’, reageert Michel op de hetze. Daar had hij in zijn 20 jaar bij de provincie Waals-Brabant geen last van - de jongste acht jaar als voorzitter van het college, met onder meer patrimoniumbeheer en informatica als bevoegdheden.

Die opgebouwde expertise staaft volgens Michel waarom hij werd gecast voor Digitalisering en Regie der gebouwen. In Waals-Brabant lanceerde hij projecten voor smart city's (Betterstreet, BW en poche), gaf hij scholen wifi en leerkrachten digitale workshops. De poging om meer ondernemers op een e-commerceplatform te krijgen mislukte. ‘Omdat het hun wereld niet is. Ze missen digitale skills.’

Een van Michels vijf speerpunten deze legislatuur is elke burger een minimum aan digitale vaardigheden helpen te verwerven. De andere vier zijn digitale administratie, digitaal vertrouwen, digitale economie en digitale infrastructuur. Het zijn de prioriteiten die zijn voorganger Alexander De Croo (Open VLD) in ‘Digital Belgium’ prikte om ons land digitaal te versterken. De Croo oogstte lof voor dat actieplan.

Michel kreeg daarentegen al op de eerste dag na zijn benoeming een open brief van de techondernemer Xavier Damman (Storify, Open Collective) en tientallen andere digitale experts onder de neus. Met de boodschap aan premier De Croo dat digitalisering een eigen minister verdiende in plaats van het onder te brengen in een ‘mixed bag’ met het beheer van publieke gebouwen.

Hoe gaat u het vertrouwen met het digitale ecosysteem herstellen?

Mathieu Michel: ‘Het is des mensen dat op mijn familienaam wordt gefocust. Ik begrijp dat, ik strijd er niet tegen. Ik moet uitleggen wie ik ben, wat mijn visie is. Ik heb de voorbije weken heel veel mensen gezien en ik heb goed geluisterd.’

‘De commotie doet er niet toe. We moeten vooruit. In Waals-Brabant ben ik niet langer Michel, ze noemen me Mathieu. Binnen enkele jaren zullen ze me hier ook Mathieu noemen. Als ik de job doe, zullen de vooroordelen verdwijnen.’

Hoe gaat u België hoger krijgen dan de negende plaats op de Europese digitale ranglijst?

Michel: ‘Het slechtste onderdeel is e-go­vern­ment. De vereenvoudiging van de administratie vergt veel werk. Er zijn al heel wat mooie stappen gezet met MyMinfin, MyPension, MyHealth. Waarom onze e-gov in Europa pas op de 16de plaats staat? De burger weet niet langs welke deur hij binnen moet.’

‘Het project Be App, dat enkele jaren geleden opgestart is, creëert een enkel toegangspunt voor alle bestaande en toekomstige digitale diensten. Mijn idee is dat Be App afzonderlijk kan bestaan, maar ook via een interface op de website van een gemeente.’

‘Het project Single Digital Gateway (waarvoor Michel 45 miljoen euro vroeg aan de staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS), red.) zal ons daarin motiveren. Europa vereist dat alle burgers en bedrijven een bepaald aantal administratieve handelingen online kunnen verrichten.’

Wanneer mogen we de Be App verwachten?

Michel: ‘Ik geef geen data waar ik niet zeker van ben. Ik hoop in de komende twee jaar grote vooruitgang te maken. De hoofdprioriteit vandaag is de Single Digital Gateway, de Europese deadline is eind 2023.’

Hoe wilt u België aan digitale kampioenen helpen?

Michel: ‘Door de Digital Minds for Belgium (in 2015 opgericht door De Croo, red.) te verruimen. Dat netwerk van internetondernemers, CEO's van techbedrijven, academici, durfkapitalisten en opiniemakers wil ik uitbreiden met start-ups en scale-ups als Odoo (maker van bedrijfssoftware, red.).’

Hét groeibedrijf uit uw provincie Waals-Brabant.

Michel: ‘Tout à fait. Een start-up die in Louvain-la-Neuve op kot werd opgericht en uitgroeide tot een wereldspeler. Een mooi verhaal.’

Hoe helpt u nog zulke bedrijven opstaan?

Michel: ‘Door een context te creëren die het digitale ondersteunt: juridisch, fiscaal. We moeten begrijpen hoe een digitaal bedrijf geboren wordt, hoe het groeit. Het juridische kader moet meer agile worden. Daarnaast zijn open data (Michel vroeg Dermine 15 miljoen voor een project, red.), eID, e-facturatie en My e-box bouwstenen.’

Staat al iets concreets in de steigers?

Michel: ‘In Estland richt je in amper een halfuur een bedrijf op, voor 179 euro. Daar wil ik naartoe.’

Open data zijn de grondstof en zuurstof van de digitale economie. Mathieu Michel Staatssecretaris voor Digitalisering

‘In België moet je voor de oprichting van een start-up langs een boekhouder en een notaris. Dat kost 1.000 tot 2.000 euro, geen klein bedrag voor een starter. De procedures moeten eenvoudiger zodat ze geautomatiseerd kunnen worden. Waarom niet bepaalde statuten vooraf valideren zodat een starter ze snel kan invullen, tegen een lagere kostprijs?'

Dat worden lastige gesprekken met het notariaat.

Michel: ‘Het idee moet nog vorm krijgen. We moeten nadenken of sommige historische stappen nog van deze tijd zijn. Wie een onderneming op zijn kot opricht, moet geholpen worden. Microsoft is opgericht in de garage van Bill Gates.’

Welke zijn, naast Odoo, de digitale ambassadeurs?

Michel: ‘Odoo is het beste voorbeeld dat ik ken. (stilte) Andere namen ontglippen me, het spijt me.’

De woordvoerder stelt voor enkele namen na te sturen. Het zijn EVS, Rombit, xperthis, Spreds, Mozzeno, Collibra en Skipr.

U pleit in uw nota voor meer open (overheids)data.

Michel: ‘Die zijn de grondstof en zuurstof van de digitale economie. Eerst gaan we de GDPR-wet (Europese privacywet, red.) van 2018 evalueren. Het is essentieel dat de data beveiligd en geanonimiseerd zijn. We nemen daar geen enkel risico.’

Voor uw benoeming zat u niet op Twitter, Instagram of LinkedIn. Waarom?

Michel: Ik gebruikte alleen Facebook. In de regionale politiek werd niet verwacht dat ik overal aanwezig was. Federaal wel. Ik ben er niet tegen.’

Welke stempel wilt u drukken op het digitale ecosysteem in België?