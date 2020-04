Maximaal 15 personen op begrafenis

Huwelijken kunnen enkel nog doorgaan in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst. Ouders kunnen dus niet meer aanwezig zijn op het huwelijk van hun kinderen.

Winkels

Nog een versoepeling: gezinsleden hoeven voortaan geen anderhalve meter afstand van elkaar houden, als ze gaan wandelen of fietsen. Ook al is het maar de vraag of dat niet gewoon een bevestiging is van wat iedereen al deed.