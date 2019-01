Mechelse N-VA'er Kucam aangehouden voor mensensmokkel

Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam is door de onderzoeksrechter aangehouden voor zijn rol in een zwendel met reisdocumenten voor Syrische en Irakese vluchtelingen.

Kucam zit sinds dinsdag in de cel op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Hij zou een 200-tal christenen uit Syrië en Irak duizenden euro hebben afgetroggeld om ze aan een humanitair visum te helpen en zo naar België te loodsen. Familieleden en vrienden uit de Armeens-christelijke gemeenschap in België betaalden Kucam, zelf een prominent lid van die groep, die de namen van de kandidaat-vluchtelingen op een lijst zette en doorgaf aan het kabinet van gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Vervolgens kende de bevoegde Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die verblijf in ons land regelt en controleert, de visa toe via de ambassade in onder meer Libanon.

Het Antwerpse parket liet al weten geen enkele indicatie te hebben dat Francken of zijn kabinet betrokken waren in de visa-zwendel. Maar Francken ligt wel politiek onder vuur omdat hij te willekeurig en zonder veel controle visa toekende via Kucam die vrij spel kreeg. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) heeft intussen komaf gemaakt met de methode-Francken om met vertrouwenspersonen te werken. Onder het bewind van Francken zouden in totaal zeven vertrouwenspersonen uit verschillende gemeenschappen direct met het kabinet samengewerkt hebben om mensen met humanitaire visa naar ons land te brengen.