Meer dan 3.000 doden door het coronavirus in ons land

De longziekte Covid-19 die het coronavirus veroorzaakt, blijft lelijk huishouden in ons land. Er zijn op één dag weer 496 nieuwe overlijdens gemeld, waarvan bijna acht op de tien in de rusthuizen.

Het is geen beste dag voor ons land in de coronapandemie, blijkt uit de dagelijkse update door Volksgezondheid. In de ziekenhuizen is een record van 325 overlijdens gemeld. Daar komen nog eens 171 doden bij - voor de periode tussen 18 en 31 maart - die de rusthuizen nog niet gerapporteerd hadden. Het is de derde en volgens experts van de overheid in principe laatste keer dat een bijkomend aantal doden in de statistieken opgenomen moeten worden. Op 31 maart ging het om 94 extra overlijdens en op 7 april om 241, hoofdzakelijk uit de rusthuizen.

De 496 overlijdens brengen het totale aantal doden in België op 3.019. Daarvan is 57 procent overleden in het ziekenhuis. Dat zijn dus mensen die positief getest zijn op het coronavirus. 41 procent zijn mensen uit de woon-zorgcentra van wie vermoed wordt dat ze Covid-19 hadden. Tot nu werden alleen mensen die heel ernstige symptomen hadden in de ziekenhuizen getest. 2 procent overleed thuis.

Woon-zorgcentra

De statistieken tonen opnieuw de precaire situatie in onze woon-zorgcentra. Van de 496 bijkomende doden zijn 114 mensen met een positieve Covid-19-test overleden in het ziekenhuis. De rest, 77 procent, zijn bewoners van de woon-zorgcentra. In Vlaanderen is de topambtenaar van het departement Welzijn aangesteld als crisismanager om de verspreiding van het coronavirus in onze rusthuizen tegen te gaan. Op minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kwam zware kritiek nadat de sector aan de alarmbel had getrokken over onvoldoende steun bij het beheersen van de crisis. In Wallonië en Brussel is de situatie niet veel beter en wordt de hulp van het leger ingeroepen.

77 procent Overlijdens 77 procent van de 496 bijkomende doden zijn mensen uit de woon-zorgcentra.

Viroloog Steven Van Gucht meldt dat bijkomend 5.806 tests zijn afgenomen bij personeel en bewoners van de woon-zorgcentra. Die zijn voor analyse in het labo. Rond die tests bestaan meningsverschillen tussen de politiek en de experts. De regering wil dat de protocollen aangepast worden en dat veel ruimer getest wordt dan op mensen met symptomen in de ziekenhuizen. Daarvoor loopt een pilootproject met 20.000 tests in de woon-zorgcentra, waarvan de helft in 85 Vlaamse rusthuizen.

De bedoeling is dat op te drijven om breder te testen in de 1.500 Belgische rusthuizen. Minister Philippe De Backer (Open VLD), die de regering heeft aangeduid als materiaalmeester voor alle coronabenodigdheden, klaagt dat het aantal tests per dag naar 10.000 kan, maar nog altijd maar 4.000 tests gebeuren. De Backer en de politiek willen dat ook getest wordt op mensen zonder symptomen, om het virus veel beter in kaart te krijgen. Maar daar is onder de wetenschappelijke experts die de regering adviseren onenigheid over. Er is eensgezindheid dat meer getest wordt, minder consensus is er over hoe en op wie dat dan moet gebeuren.

45 procent Ouder dan 85 Bijna acht op de tien doden zijn ouder dan 75 en bijna de helft ouder dan 85. Van 707 op ruim 3.019 doden is de leeftijd niet gerapporteerd.