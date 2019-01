Meer dan ooit alles of niets

De N-VA haalt alles uit de kast om te vermijden dat ze na de verkiezingen van mei buitenspel wordt gezet. Voorzitter Bart De Wever moet daarbij zoveel ballen tegelijk in de lucht houden dat het zelfs voor een meesterstrateeg als hij moeilijk wordt.

‘Ik ben een van de architecten van de strategie om met de sterkst mogelijke kopmannen te komen.’ Geert Bourgeois zegt dat hij een beslissende rol heeft gespeeld bij de strategische opstelling van de partij om niet Jan Jambon, maar Bart De Wever uit te spelen als de kandidaat minister-president van Vlaanderen. ‘Dat was geen veto tegen Jan’, verduidelijkt Bourgeois. Het was volgens hem nodig om ‘sterke Jan’ uit te spelen op het federale bord.

‘We mogen het signaal niet geven dat we het federale werk niet willen voortzetten als het confederalisme nog niet kan worden gerealiseerd. Nu de indruk wekken dat dat ons niet meer interesseert, vind ik een verkeerd signaal. We mogen onze hervormingsagenda niet laten vallen, anders zouden we een pak kiezers in het centrum teleurstellen’, aldus Bourgeois.

Engelengeduld

Niemand die eraan twijfelt dat de founding father van de N-VA van confederalisme droomt. ‘Daarvoor staat deze partij. Dat is mijn levenswerk’, zegt hij zelf. ‘Maar je moet daarin een zeker geduld aan de dag leggen, zonder dat je de gedrevenheid loslaat.’ Ook na de grote verkiezingsoverwinning in 2014 pleitte Bourgeois ervoor dat de N-VA in een federale regering zou stappen. ‘Wij mogen als grootste partij niet aan de kant gaan staan.’

Die federale regeringsdeelname is nochtans niet de grootste prioriteit van de N-VA. De partijtop zet alles op alles om in Vlaanderen aan de macht te blijven. Dat is de eerste doelstelling van deze verkiezingen. De N-VA mag electoraal niet verzwakken, want dan zou de partij niet langer incontournabel zijn in Vlaanderen.

Dat Elio Di Rupo op de nieuwjaarsreceptie van de PS begon over een reconquista, een herovering, was een godsgeschenk voor de N-VA.

Op het liberale partijhoofdkwartier voorspelde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten daarom maanden geleden al dat Bart De Wever zou worden uitgespeeld als de nummer één voor Vlaanderen. Als de N-VA de macht verspeelt in Vlaanderen, verliest ze uiteindelijk alles. Dan heeft alles tot niets gediend. Het engelengeduld van Bourgeois en De Wever levert dan hooguit een voetnoot in de geschiedenisboekjes op. De N-VA zou dan het verhaal van de gemiste kans zijn.

Dus moet alles uit de kast worden gehaald om te verhinderen dat na 26 mei een monsterverbond kan worden gesloten dat de N-VA niet alleen uit de federale maar vooral ook uit de Vlaamse regering duwt.

Het verklaart ook waarom de partijtop, tot verbazing van velen, de regering-Michel over het Marrakeshpact liet vallen. Op 14 oktober bleek dat een hoop N-VA-kiezers naar het Vlaams Belang waren teruggekeerd. De wedergeboorte van die partij gaat ten koste van de N-VA, die daardoor in Vlaanderen niet meer aan 30 procent dreigt te geraken.

Dat ‘lek’ moet worden gedicht, zoals De Wever het verwoordde. Daarom was het ‘no passeran’ voor het niet-bindende VN-migratiepact, dat ter rechterzijde symbool is gaan staan voor een pro-migratiebeleid.

Was het de vlucht vooruit, omdat de partij toen al weet had van de fraude met humanitaire visa, die gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in verlegenheid brengt? Die is in elk geval koren op de molen van het Vlaams Belang, dat met Dries Van Langenhove, de voorman van Schild & Vrienden, een belangrijke tegenstander voor Francken in de arena brengt.

Onbestuurbaarheid

De beslissing om uit de regeringMichel te stappen heeft de partij wel in het defensief geduwd. Door de rechterflank af te dekken, stelden De Wever en co. zich kwetsbaar op in het centrum, bij de redelijke kiezer.

Bedrijfsleiders belden De Wever, omdat ze niet begrepen waarom hij het sociaal-economische regeringswerk niet voortzette. De N-VA was plotsklaps een onbetrouwbare partij die het Vlaams Belang achterna holde, eerder dan de verantwoordelijke beleidspartij die sociaal-economisch en budgettair orde op zaken wilde stellen.

Het leek zelfs alsof de N-VA de onbestuurbaarheid wilde installeren, zeker nadat Herman De Bode, de gewezen kabinetschef van Jambon en een vertrouweling van De Wever, in een interview in De Tijd had gezegd dat de onbestuurbaarheid van België een fase is waar we door moeten, zelfs al kost het ons geld. ‘Ik hoop dat het land onbestuurbaar wordt.’ Daarmee leek De Bode de geheime agenda van de N-VA bloot te leggen.

Partijkopstukken zoals Kamerfractieleider Peter De Roover gaven tegelijk aan dat de N-VA ervan uitgaat dat ze geen deel meer uitmaakt van een volgende federale regering. Dat droeg allemaal bij tot het beeld van een geradicaliseerde N-VA, die een verrottingsstrategie voor België voor ogen heeft om tot het confederalisme te komen.

Dat PS-voorzitter Elio Di Rupo op de nieuwjaarsreceptie van de Parti Socialiste begon over een reconquista, een herovering, was dan ook een godsgeschenk. De PS blaakt na 14 oktober weer van zelfvertrouwen en wil het ‘hardvochtige en asociale’ beleid van centrumrechts terugdraaien. Zo belooft Di Rupo dat hij het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar ongedaan maakt als de Franstalige socialisten weer aan de macht komen.

Bovendien bekende Di Rupo dat het hem vooral te doen is om het veiligstellen van de miljardentransfers in de sociale zekerheid. Dat is puur goud in de handen van De Wever, die meteen stelde dat de N-VA het ‘bolwerk Vlaanderen’ moet beschermen tegen de aangekondigde herovering door de PS.

‘Iedereen te wapen tegen de reconquista’, klonk het. Zo bood Di Rupo de perfecte uitleg waarom De Wever het offer moest brengen om Antwerpen los te laten en zich voor Vlaanderen in de strijd te werpen. Het was mooi meegenomen dat meteen de exit van founding father Geert Bourgeois en de rentree van Jean-Marie Dedecker kon worden geregeld.

Het grote plaatje was, is en blijft dat de sterkste ploeg op het veld komt, dat alles uit de kast wordt gehaald om te voorkomen dat de N-VA helemaal buitenspel wordt gezet.

Grand écart

De Wever moet ondertussen zoveel ballen tegelijk in de lucht houden dat dat zelfs voor een meesterstrateeg als hij moeilijk wordt. Hij heeft al meer bochten moeten nemen dan er in de Schelde zijn, zoals het Vlaams Belang graag het mes in de wonde draait.

Een greep uit het steeds langer wordende lijstje van De Wevers ongerijmdheden: de socialisten buiten dragen om ze dan toch weer aan boord te hijsen in Antwerpen. Confederalisme of toch nog even niet? Burgemeester van Antwerpen of Vlaams minister-president? Beleidspartij of Vlaams Belang light?