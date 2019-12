Meer meldingen van ongewenste telefoontjes

Bij de overheidsdienst Economie zijn nog nooit zo veel meldingen binnengekomen over ongewenste telefoonoproepen. Maar de overtreders aanpakken blijkt zeer moeilijk.

Er zijn dit jaar al 8.035 meldingen over ongewenste telefoonoproepen binnengestroomd bij de federale overheidsdienst Economie. Dat zijn er nu al ruim meer dan andere jaren, met vorig jaar nog 6.866 meldingen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V).

Als de bellers hun nummer afschermen of vervangen door een ander nummer, is het moeilijk hun iden titeit te achterhalen. Nathalie Muylle Minister van Economie

Nochtans kan iedereen die niet meer opgebeld wil worden zijn telefoonnummer laten registreren op de Bel-me-niet-meerlijst. Die bestaat al ruim vier jaar en wordt beheerd door de vzw Do Not Call Me. Er staan al bijna anderhalf miljoen Belgische nummers op de lijst. Alleen al dit jaar zijn er 147.200 nummers bijgekomen. 281 bedrijven die aan telemarketing doen, gebruiken de lijst om nummers te schrappen.

Waarom komen dan toch nog zo veel meldingen binnen? Muylle geeft toe dat het ‘niet mogelijk is de bedrijven die in de fout gaan, doeltreffend te vervolgen’. Ook al is het wettelijk verboden voor bedrijven om abonnees op de bel-me-niet-meerlijst nog op te bellen om reclame te maken of klanten te ronselen via de telefoon. Ze riskeren voor de strafrechter te belanden als ze in de fout gaan, met boetes die kunnen oplopen tot 80.000 euro. En de bewijslast over het nakomen van de verplichtingen daarover ligt bij de beller en het bedrijf voor wie het telefoontje is gepleegd, ook al zijn veel bedrijven nog niet goed geïnformeerd over hun verplichtingen.

Belemmeringen

Muylle ziet verschillende belemmeringen die het voor de economische inspectie moeilijk maken in te grijpen. ‘Om te beginnen moeten veel betrokkenen geïdentificeerd worden. Er kunnen verschillende tussenpersonen zijn tussen de operator en het callcenter of het bedrijf in kwestie’, stelt de minister. ‘Het is noodzakelijk om al die tussenpersonen te vragen aan welke klanten de nummers zijn verstrekt.’

‘En dan is er nog het internationale karakter van de betrokken bedrijven. Callcenters gebruiken op grote schaal Voice over IP (telefonie via het internet), waardoor het gemakkelijker is om televerkoopbedrijven te delokaliseren. Dat maakt het moeilijk de bedrijven die de wet overtreden te identificeren en de overtreders aan te pakken.’

En dan doen de overtreders ook nog aan nummerafscherming of ‘spoofing’, waarbij ze hun nummer vervangen door een ander. ‘Dan is het moeilijk de identiteit van de bellers te achterhalen, als ze die niet meedelen via de telefoon. In veel klachten ontbreken daardoor de nodige identificatie-elementen om de overtreders te vervolgen.’

Dwangsommen

Het aantal processen-verbaal (pv’s) dat de overheidsdienst Economie opstelt over de ongewenste telefoonoproepen is dan ook opvallend laag. In september waren er nog maar vijf pv’s, waarvan er een is afgesloten met een dading en vier naar het parket zijn vertrokken. Er was ook nog maar een pv van waarschuwing opgesteld.

Ook de vorige jaren waren er bitter weinig pv’s. Sinds 2006 zijn in totaal maar 57 pv’s en 13 pv’s van waarschuwing uitgeschreven. Die leidden tot 21 dadingen van in totaal 42.420 euro.