Telfouten niet uitgesloten bij ABVV-betoging

De socialistische vakbond ABVV betoogt vrijdag in Brussel tegen de loonnormwet. Het is uitkijken naar hoeveel mensen hij daarbij kan mobiliseren. Telfouten zijn, net zoals na het loonakkoord, niet uitgesloten.

Wie zijn loon graag wat sneller ziet stijgen, kan vrijdag rond een uur of elf afzakken naar het Brusselse Noordstation. Om niet te veel uit de toon te vallen is het dragen van iets roods aangeraden, want het gaat om een betoging van het ABVV. De socialistische en dus rode vakbond loopt storm tegen de loonnormwet, waardoor het loonoverleg in een strak keurslijf zit. De twee andere grote vakbonden doen niet mee.

Door de loonnormwet, ook wel de wet van 1996 genoemd, kunnen de lonen in ons land niet sneller stijgen dan in de buurlanden. Althans, dat is de theorie, want jarenlang gingen de Belgische lonen toch sneller omhoog, waardoor onze bedrijven een loonkostenhandicap opbouwden. Zowel de regering-Di Rupo als de regering-Michel moest zwaar ingrijpen om de competitiviteit van het bedrijfsleven te herstellen.

Het ABVV betoogt ook tegen zijn eigen minister, al zal de rode bond zelf zeggen dat het een betoging is tegen de duivelse liberalen in de regering.

Door de loonnormwet te verstrengen hoopte de regering-Michel nieuwe ontsporingen onmogelijk te maken. De marge voor collectieve loonsverhogingen is daardoor beperkt. Voor 2020 en 2021 gaat het over 0,4 procent. Een aalmoes, vinden de bonden. Al vergeten ze daar wel de verwachte indexering van om en bij 3 procent bij te tellen.

Telfouten

De vakbonden weigerden eerder dit jaar een loonakkoord, waarna de regering de loonnorm dan maar zelf vastlegde. Over een reeks andere dossiers - minimumlonen, flexibele overuren en de eindeloopbaanregeling - sloten de bonden wel een akkoord met de werkgeversorganisaties. Het ABVV keurde die deal nipt goed, al wordt gewag gemaakt van een telfout. Zonder die fout zou een meerderheid tegen hebben gestemd.

De bevoegde minister voor het loonoverleg is Pierre-Yves Dermagne, wiens PS dicht bij het ABVV staat. De Franstalige socialisten zijn ook tegen de loonnormwet, maar ze stemden er tijdens de regeringsonderhandelingen mee in om de wet in haar huidige vorm te behouden. Het ABVV betoogt zo ook tegen zijn eigen minister, al zal de rode bond zelf zeggen dat het een betoging is tegen de duivelse liberalen in de regering.