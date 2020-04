Meer overlijdens in Vlaamse woonzorgcentra dan in ziekenhuizen

In Vlaamse ziekenhuizen zijn 914 mensen gestorven aan het coronavirus, in Vlaamse woonzorgcentra 953.

Sinds de uitbraak van corona begin maart in ons land heeft het virus aan 3.903 mensen het leven gekost. In Vlaanderen stierven er 1.904 mensen, in Wallonië 1.391 en in Brussel 608. Dat aantal zal de komende dagen verder stijgen. Opvallend in Vlaanderen is dat de helft van de overlijdens - 953 van de 1.904 - zich voordeed in woonzorgcentra. Vlaanderen is de enige regio waar het aantal overlijdens in verhouding hoger ligt in het rusthuis dan in het ziekenhuis.

Let wel, anders dan bij overlijdens in ziekenhuizen gaat het bij sterfgevallen in de woonzorgcentra over vermoedelijke coronadoden. De betrokken mensen hadden symptomen die wijzen op de aandoening, maar werden in de meeste gevallen niet getest.

Om die reden zijn vergelijkingen tussen regio’s gevaarlijk. Zo is het mogelijk dat in Vlaanderen overlijdens nauwgezetter worden gerapporteerd. Bij ouderen die al ziek waren en die ook nog eens besmet geraakten met het coronavirus, kan de doodsoorzaak immers op verschillende manieren worden geregistreerd. Het kan het coronavirus zijn, maar ook de onderliggende ziekte.

Besmet via onbeschermd personeel

Toch ligt het sterftecijfer in de Vlaamse woonzorgcentra opvallend hoog, zeker omdat vanaf het begin de focus werd gelegd om het beschermingen van de rusthuisbewoners. Begin maart besloot de Vlaamse regering om geen bezoek meer toe te staan. De overheid wilde de bewoners zo beschermen tegen familieleden die het virus onbedoeld meebrengen.

Via het personeel is het virus toch in de rusthuizen binnen geraakt. De sector trok de voorbije weken verschillende keren aan de alarmbel wegens een gebrek aan beschermingsmateriaal. De rusthuizen beschikkingen bijvoorbeeld over onvoldoende mondmaskers om besmettingen tegen te kunnen houden.

Het gebrek aan beschermingsmateriaal wreekt zich, te meer omdat aan rusthuizen wordt gevraagd om de zwakste bewoners die besmet geraken met het coronavirus niet meer naar het ziekenhuis te sturen. De redenering is dat zij nauwelijks een kans hebben om de ziekte te overleven en ze op een waardigere manier kunnen sterven in het woonzorgcentrum. Om die patiënten te behandelen is evenwel gespecialiseerd materiaal nodig zoals goed beschermende FFP2-mondmaskers, maar dat is niet altijd voldoende aanwezig.

Meer tests

Lange tijd werd er in de woonzorgcentra ook nauwelijks getest op het virus. Daardoor is het voor rusthuizen bijzonder moeilijk om besmette bewoners van niet-besmette bewoners te scheiden. Wat moet er immers gebeuren met patiënten die lichte symptomen hebben? Als die niet écht besmet zijn, maar toch geïsoleerd worden bij besmette personen, worden ze onnodig in gevaar gebracht.

Intussen zijn er zo’n 11.000 tests uitgedeeld aan de Vlaamse woonzorgcentra, waarbij de focus vooral lag op die instellingen die het zwaarst zijn getroffen. Federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) maakte afgelopen weekend duidelijk dat hij het aantal tests de komende dagen en weken verder wil opschroeven zodat alle bewoners binnen de maand kunnen worden getest. 'We gaan alle beschikbare capaciteit inzetten, maar de schaal van de operatie is enorm', stelde hij.

Kritiek op Beke

Vanuit de sector werd er veel kritiek gegeven op Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), die de coronacrisis te weinig zou hebben voorbereid. Zelf stelt die dat de situatie in de woonzorgcentra bijzonder moeilijk is, omdat de bewoners niet zo maar te isoleren zijn. 'Mensen kunnen sterven aan corona, maar ook van eenzaamheid', stelde hij in een interview met De Tijd.

Binnen de Vlaamse regering wordt er ook op gewezen dat de sector zelf weinig maatregelen heeft getroffen om zichzelf voor te bereiden. Woonzorgcentra bleken niet alleen nauwelijks over beschermend materiaal te beschikken, ze hebben ook weinig verpleegkundig personeel in dienst dat is opgeleid om zwaar zieke personen te helpen. Bij de woonzorgcentra stellen ze dan weer dat ze daar door de onderfinanciering van de ouderenzorg niet het geld voor hebben.

Hoewel er binnen de ouderenzorg al zeer zekere tendens is naar meer samenwerking, werkt een deel van de sector nog altijd zeer kleinschalig. Zeker kleinere rusthuizen blijken ondanks al hun inspanningen weinig gewapend om een crisis als deze het hoofd te bieden.

Vrees voor meer doden

De vrees is dat er de komende dagen en weken nog fors meer doden zullen vallen in de woonzorgcentra. Typisch bij een epidemie is dat zwakke mensen die normaal nog enkele maanden te goed hebben vervroegd sterven en een groot deel van die zwaksten verblijft in rusthuizen. In die periode is er dan een sprake van oversterfte: er gaan meer mensen dood dan normaal.