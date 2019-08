Meer testamenten sinds invoering nieuw erfrecht

Veel mensen maken daar gebruik van om bijvoorbeeld bepaalde kinderen wat meer na te laten dan voorzien is in de wettelijk vastgelegde ‘standaardregeling’. Al wijst Fednot-woordvoerder Bart Van Opstal erop dat er nog steeds geen totale vrijheid is. ‘Kinderen helemaal onterven kan nog altijd niet.’

Een andere nieuwigheid in de nieuwe erfwet is de mogelijkheid om een erfovereenkomst af te sluiten. Daarbij worden op voorhand afspraken over de verdeling gemaakt met alle erfgenamen. Die regeling komt maar moeizaam van de grond. In het eerste jaar werden er slechts zo'n 3.000 erfovereenkomsten gesloten.