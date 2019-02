Meerderheid haalt omstreden 'wedcumul' uit nieuwe gokwet

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) haalt een gecontesteerde versoepeling van de wedregels voor gokbedrijven uit geplande nieuwe wetgeving.

De commissie justitie van het parlement besprak vandaag een nieuw pakket regels voor de goksector. Daarin zat onder meer nieuwe wetgeving die zou toelaten dat gokbedrijven vergunningen voor verschillende types kansspelen, zowel online als in de fysieke wereld, zouden kunnen combineren. Concreet gaat het over de praktijk van gokbedrijven om op één website alle vormen van weddenschappen aan te bieden, van sportgokken over casino- en dobbelspelen tot poker. Die 'gokcumul' wordt gedoogd, maar onder meer het Grondwettelijk Hof stelde in verschillende arresten de vraag of alles juridisch koosjer was.

De bedoeling was dat te regulariseren via aanpassingen op een eerder goedgekeurd wetsontwerp. Daarin zitten onder meer een verdere aanscherping van de regels rond reclame, meer controle op slotmachines in cafés en de blootstelling van minderjarigen aan gokken verlagen. De wetgeving was de regeringstafel in november vorig jaar al gepasseerd, maar door de val van de regering moest er onderhandeld worden om de meerderheid voor de wet overeind te houden. Eén gevolg was de aanpassing op de gokcumul, die via een reeks amendementen legale status zou krijgen. Dat botste op felle weerstand, onder meer in een kritisch advies van de Nationale Loterij. Met gevolg, want na felle discussie in het parlement is besloten de aanpassingen uit het wetsontwerp te halen. Minister van Justitie Koen Geens (Cd&V) wilde het risisco niet lopen de hele wet gekelderd te zien door vast te houden aan de regularisering van de gokcumul. Probleem was ook dat er geen advies was van de Raad van State over de gecontesteerde aanpassingen, zoals oppositiepartij Groen aanstipte.

Gokbedrijven kunnen dus in principe op één website alles blijven aanbieden. Ook bij de tegenstanders van de gokcumul is het oordeel dat het beter is de situatie nu te houden zoals ze is, met alle juridische onduidelijkheid. 'Dan blijft de optie van een verbod op termijn tenminste open', aldus Stefaan Van Hecke (Groen).

De meerderheid ging ook niet mee in het voorstel van Groen om een volledig reclameverbod voor de goksector in te voeren. Groen stelde daarvoor een amendement voor, die een copy paste is van de wetgeving rond het verbod op tabaksreclame. Maar het oordeel was meer stapsgewijs te gaan werken, ook omdat de goksector een cruciale sector is voor sportsponsoring. Bovendien is de vraag of dergelijk verbod geen grote gevolgen heeft voor de Nationale Loterij, die massaal sponsort in de Belgische sport.