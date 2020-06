Meerderheid in de maak voor Google-taks

De kans bestaat dat er in ons land een belasting komt op grote technologiebedrijven zoals Google en Facebook. Die betalen hier amper belastingen, terwijl ze aan Belgische gebruikers verdienen. De kamercommissie Financiën behandelt vandaag een wetsvoorstel voor een omzettaks van 3 procent.

Een rondvraag van De Tijd leert dat het voorstel voldoende steun krijgt. De partijen Groen, Ecolo, de PS, de sp.a, CD&V, cdH en PVDA-PTB geven aan het voorstel goed te keuren als dat ter stemming komt. Dat is een meerderheid. Ook Open VLD, de N-VA en het Vlaams Belang zijn principieel akkoord, maar geven de voorkeur aan een gezamenlijk internationaal initiatief. Of het vandaag tot een stemming komt in de kamercommissie Financiën is onzeker, omdat nog veel andere wetsvoorstellen besproken moeten worden.

De digitale taks is gericht tegen bedrijven die digitale diensten leveren, maar waar de gebruiker eigenlijk de meerwaarde creëert. Bedrijven zoals Google en Facebook kunnen adverteerders maar gericht laten adverteren omdat de gebruikers van hun internetplatformen vrijwillig data afstaan.

De voorgestelde belasting is van toepassing op technologiebedrijven met een omzet van ruim 750 miljoen euro wereldwijd. In België moet het bedrijf minstens 5 miljoen euro aan belastbare inkomsten boeken voor het de taks moet betalen.

Momentum

Het Belgische voorstel zet zich in het spoor van wat Europa eerder op tafel legde: een omzetbelasting van 3 procent op de grote internetplatformen. Dat initiatief kwam niet van de grond, omdat er ook in de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een discussie woedt over het belasten van techgiganten. Meerdere Europese landen hebben de uitkomst van die discussie niet afgewacht. In Italië, Hongarije en Oostenrijk bestaat zo’n taks al.

De initiatiefnemers in ons land willen dat voorbeeld volgen. ‘De initiatieven in de schoot van de OESO vergen veel tijd’, zegt Joris Vandenbroucke, Kamerlid voor de sp.a. Hij ziet een momentum voor het invoeren van een taks. ‘Door corona staat fiscale rechtvaardigheid, en de vraag wie de factuur betaalt, hoog op de agenda.’

Ook Luc De Broe, professor internationaal en Europees belastingrecht aan de KU Leuven, acht de kans realistisch dat er een digitale taks komt in ons land. ‘Het systeem dat de OESO voorstaat, met een eerlijkere distributie van de winsten, is ongelooflijk complex. Met de wisselmeerderheden die zich in het parlement vormen sluit ik zo’n taks niet uit. Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens roert al enkele weken de trom voor een digitale taks. Ik zie ze hun staart niet intrekken.’