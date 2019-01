Meeste asielaanvragen sinds crisis in 2015

Ondanks een tijdelijk ingevoerde limiet op het aantal aanvragen per dag sluit België 2018 af met een totaal van 23.443 asielaanvragen.

Dat is een vijfde meer dan in 2017 en het hoogste aantal sinds het record van de asielcrisis drie jaar geleden. De jaarcijfers zijn vrijgegeven door het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). Zij nam na de val van de regering-Michel in december de bevoegdheid over van voorganger Theo Francken (N-VA). Die had kort voor zijn vertrek een omstreden 'asielquotum' ingevoerd. Door een verhoogde asielinstroom - met een stijging tot 2.750 aanvragen in oktober - mochten zich nog maximaal 50 à 60 mensen inschrijven bij het asielloket. De omstreden maatregel is meteen na haar aantreden weer afgevoerd door De Block.

3.702 Asielaanvragen Het grootste aantal asielaanvragen kwam ook vorig jaar uit Syrië (3.702). Daarna volgen Palestijnen (2.468), Afghanen (2.030) en Irakezen (1.758).

De tijdelijke asiellimiet laat zich in de cijfers zien voor de maand december. De Block meldt 1.253 asielaanvragen, ruim een derde minder dan in de maand november en het laagste aantal voor een decembermaand sinds 2008. Dat neemt niet weg dat het totale aantal asielaanvragen een stijgende trend vertoont, en zonder het asielplafond nog hoger zou liggen. Sinds het recordjaar 2015 - toen in volle Syrische burgeroorlog een record van bijna 45.000 mensen asiel aanvroeg - stijgt het aantal asielaanvragen elk jaar. In 2016 ging het om 18.710 mensen, in 2017 19.688.

Palestijnen

Het grootste aantal asielaanvragen kwam ook vorig jaar uit Syrië (3.702). Daarna volgen Palestijnen (2.468), Afghanen (2.030) en Irakezen (1.758). Syriërs, Afghanen en Irakezen zijn vaste nationaliteiten in de ranglijst van asielaanvragen. Maar Palestina is een nieuwkomer. N-VA-voorzitter Bart De Wever uitte eind december harde kritiek op die hoge instroom van Palestijnen. De Wever maakte gewag van een nieuwe smokkelroute, met mensen die visumvrij vanuit het Midden-Oosten naar Zuid-Amerika vliegen, van daaruit door naar Madrid en vervolgens België. De uitspraken van De Wever worden bevestigd door advocaten vreemdelingenrecht en binnen de Dienst Vreemdelingenzaken, die verblijf in ons land regelt en controleert.

Het Belgische Palestina-beleid is intussen aangepast. Het Vluchtelingencommissariaat (CGVS), dat oordeelt of mensen recht hebben op de vluchtelingenstatus, geeft Palestijnen sinds eind vorig jaar niet langer automatisch bescherming. Dat was een belangrijke verklaring waarom ons land aantrekkelijk is voor Palestijnse asielzoekers. De Block vroeg het CGVS bij haar aantreden te onderzoeken of de vluchtelingenstatus kan ingetrokken worden voor mensen uit Gaza die intussen bescherming kregen. Daarnaast laat ze weten dat werk wordt gemaakt van een ontradingscampagne in Palestina.

'Chaos'