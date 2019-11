Meesterknecht Houssiau moet koning door bange dagen leiden...

Koning Filip moet meer dan ooit leunen op zijn rechterhand, de diplomaat Vincent Houssiau (57), om uit de politieke impasse te geraken.

wim van de velden

Nadat Frans Van Daele als kabinetschef van koning Filip de deur van het Paleis heeft geopend voor de Vlaams-nationalisten van de N-VA, is het maar de vraag of zijn opvolger Vincent Houssiau een even goede relatie met Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) heeft om uit de politieke impasse te geraken waarin het land bijna geruisloos is verzeild. ‘Houssiau draait al lang mee, zoals Magnette en De Wever. Het zijn alleszins geen vreemden voor hem’, luidt het.

Het is de grote test voor koning Filip, nu niemand in de Wetstraat nog lijkt te weten hoe het verder moet met de federale formatie, die maar rondjes in het ijle blijft draaien. Het ziet er steeds meer naar uit dat de koning knopen zal moeten doorhakken zonder dat hij gedekt is door een politieke consensus, die er in de praktijk meestal wel is. En dan is het oppassen geblazen, want de koning begeeft zich op glad ijs. Hij moet zijn nek uitsteken, terwijl hij politiek toch ‘neutraal’ moet zijn en blijven, wil hij zijn rol kunnen spelen.

Kop in het zand

De diplomaat Houssiau moet de koning zonder kleerscheuren door dat politieke mijnenveld loodsen. Die rol kan de kabinetschef van koning Filip maar spelen als hij zijn persoonlijke overtuiging opzij kan zetten en als hij de politieke realiteit goed aanvoelt. Dat was het probleem met zijn legendarische voorganger Jacques van Ypersele de Strihou, de kabinetschef van koning Boudewijn.

De lijnen van Vincent Houssiau zijn het kortst met CD&V, met name met zijn vorige baas Koen Geens. Dat is 100 procent zo.

Tijdens de moeizame regeringsformatie in 2011, die pas na 541 dagen leidde tot de regering-Di Rupo, deden koning Albert en Van Ypersele de Strihou regelmatig alsof de N-VA niet bestond. ‘Die ervaring leerde ons dat een regeringsvorming net erg lang duurt als je je kop in het zand steekt’, merkte de eminente hofkenner Mark Van den Wijngaert eerder op.

Het paleis dreigde in die turbulente tijden alle grip op de politiek kwijt te spelen, omdat koning Albert te veel beslissingsmacht had gegeven aan zijn kabinetschef, die groot was geworden met de generatie van Jean-Luc Dehaene, maar weinig of geen voeling had met de nieuwe generatie politici.

Met Houssiau, die in de Franstalige pers al vergeleken is met professor Zonnebloem uit Kuifje, heeft de koning een meesterknecht die wel met beide voeten in de politieke realiteit van vandaag staat. Dat bleek gisteravond nog, toen de koning de enige logische beslissing nam en de twee tenoren rond wie het draait, Paul Magnette (SP) en Bart De Wever (N-VA), voor een consultatie op het paleis ontbood.

Over eieren lopen

Houssiau speelde na de verkiezingen van 26 mei ook al een sleutelrol in de eerste audiëntie ooit van de voorzitter van het Vlaams Belang, Tom Van Grieken. Rekening houdend met de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang kon de koning niet anders. Hij zou pas een gevaarlijk politiek statement hebben gemaakt door het Vlaams Belang niet uit te nodigen en de kiezers van de extreemrechtse partij te negeren.

Dat het voor de koning der Belgen over eieren lopen is, bleek uit de felle reacties in Franstalig België. Opiniemakers en politici spraken er schande over dat de koning het cordon sanitaire dat de facto bestond tegenover de extreemrechtse en separatistische partij had doorbroken. Alsof het Vlaams Belang een partij zoals een andere is.

Houssiau geniet het vertrouwen van de koning, maar evenzeer van deze generatie politici. Hij is gepokt en gemazeld als gewezen kabinetsadviseur bij CD&V’ers, eerst bij Yves Leterme, dan bij Herman Van Rompuy, Steven Vanackere en Koen Geens. In die hoek wordt Houssiau ook bijna opgehemeld. ‘Vincent is een goede ontmijner: hij luistert goed en ziet in een conflict meteen waar de knoop zit’, vertelde zijn ontdekker Leterme eens. ‘Als Vincent een vergadering leidde, kwam hij altijd terug met een resultaat. Hij bezit de gave om efficiënt mensen op één lijn te krijgen.’

Maar het CD&V-etiket dat plakt op de Franstalige diplomaat, die eigenlijk van cdH-signatuur is, is ook zijn handicap. Daardoor wordt van hem al snel gezegd dat zijn lijnen het kortst zijn met CD&V, en met name met zijn vorige baas Koen Geens. ‘Dat is 100 procent zo’, klinkt het.

Houssiau mag dan al lang meedraaien, CD&V deelt de lakens niet meer uit. En of hij echt het vertrouwen van De Wever en Magnette geniet, is niet zeker. Een rechtstreekse lijn met De Wever heeft Houssiau naar verluidt niet. Hij houdt contact via de mensen van de N-VA die hij wel kent, uit de tijd dat hij meedraaide in de opeenvolgende federale regeringen. Het is dus maar de vraag of De Wever wel het achterste van zijn tong laat zien als hij op de koffie komt in Laken.