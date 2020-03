Meevaller voor begroting: minder werklozen

En kijk: na alle ontsporingen van de jongste jaren, is er eindelijk ook eens een beetje goed nieuws: de begroting van de sociale zekerheid tekent een verbetering van 238 miljoen op, concludeerden de sociale partners afgelopen vrijdag tijdens de bijeenkomst van het beheerscomité. Dat schrijft De Morgen en is bevestigd aan onze redactie. Er zijn verschillende verklaringen, maar de opvallendste is dat het aantal werklozen sterker gedaald is, waardoor er 72 miljoen minder moest uitgegeven worden dan verwacht. En doordat de levensduurte minder snel is gestegen, viel ook de indexering van de uitkeringen later. Dat heeft een gunstig effect van 73 miljoen op de begroting.