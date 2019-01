Megagevangenis in Haren op de helling

'De tegenstanders van de gevangenis hebben tot nu toe geweigerd te communiceren over het advies dat de auditeur enkele weken geleden gaf omdat ze vonden dat terughoudendheid nodig is voor het voeren van het debat', zeggen de verenigingen.

'We stellen echter vast dat de tegenpartij onze terughoudendheid gebruikt om de principes van de democratie met voeten te treden en de gevangenis in Haren voor te stellen alsof die er al is. Daarom hebben we besloten over het dossier te communiceren.'