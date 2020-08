Meldingsplicht om amokmakers te weren niet evident...

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wil balorige badgasten met meldingsplicht in hun thuisstad weghouden van de kust. Dat wordt allerminst evident, leert de antihooliganwet in ons voetbal. Bovendien is het voor deze zomer al geen optie meer.

In de stad Oostende zijn ruim 100 mensen dagelijks in de weer met coronaproof strandmanagement. Het zomerteam verwerkt de online en telefonische reservaties voor de maximaal 15.300 strandgasten die het komende drukke weekend toegelaten worden op de drie drukste stranden in het centrum.

'Die 100 mensen zijn er wel voor all things corona, zoals ook de controles van de reservaties aan de stranden en de social distancing in de winkelstraten', zegt Pieter Hens, marketing manager van Toerisme Oostende. 'Het hele team bestaat uit een mix van stadspersoneel dat vaak tijdelijk een ander takenpakket krijgt, jobstudenten en vrijwilligers.'

Vechtpartij

Na een vechtpartij tussen politie en tientallen Brusselse jongeren in Blankenberge afgelopen zaterdag schoot het beleid in een kramp. De amokmakers in Blankenberge bleken meer dan balorige tieners. Dinsdag is nog een minderjarige aangehouden, nadat eerder drie jongeren tussen 18 en 20 met Guinese en Haïtiaanse roots zijn vastgezet. Een van hen zat als minderjarige in een jeugdinstelling en zou al tientallen criminele feiten op zijn kerfstok hebben.

Een aantal kustgemeenten voerde prompt een verbod in op de komst van dagjestoeristen. De maatregel werd al even snel weer afgevoerd wegens de onhaalbaarheid ervan. Alleen de Knokse burgemeester Leopold Lippens hield eraan vast zolang de hittegolf zou duren, maar ook hij keerde dinsdag zijn kar. Bij gebrek aan een gezamenlijk plan beloerden burgemeesters elkaar vooral, met veel schrik dat de ene door een verstrenging een deel van de mensenstroom bij de buren zou dumpen.

Zwartepieten

De corona-aanpak aan de kust was opnieuw de inzet van veel zwartepieten. West-Vlaams gouverneur Carl De Caluwé (CD&V) laat van zich horen. Hij zegt niet te snappen waarom van de eerder gemaakte plannen niets in huis is gekomen.

'Eind mei hebben we met de kustburgemeesters en de politie een volledig kustplan uitgewerkt. We hadden ook concrete afspraken met spoorbedrijf NMBS over het schrappen van extra treinen op drukke momenten en extra beveiliging. De NMBS ging akkoord, maar van dat plan is niets uitgevoerd. Waar is het fout gelopen? Ik weet het niet. Blijkbaar is het politiek nooit afgeklopt', klinkt het tegenover Het Laatste Nieuws. Dinsdag is er opnieuw overleg, nu toch beslist werd het weekendaanbod van de NMBS naar de kust in te perken.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en Blankenberge kregen het aan de stok. Aanleiding was het optreden van de minister in het parlement over de incidenten aan de kust. Volgens De Crem was er genoeg federale politiesteun aan de lokale korpsen, maar heeft Blankenberge daar onvoldoende gebruik van gemaakt en liet het korps cruciale tijd verloren gaan.

'Er liepen al om 14 uur berichten binnen over problemen, terwijl de eerste politie-interventie pas plaatsvond om 17.30 uur.' Blankenberge ontkent dat het aan het politieoptreden lag en legt alle schuld bij de amokmakers en het spoor. 'Ons strandplan voorziet in een capaciteit van 10.000 mensen. De NMBS vervoerde zaterdag 8.000 mensen naar Blankenberge, boven op alle inwoners en tweedeverblijvers. Dat is te veel.'

De Crem heeft ook een plan om een 'nieuw Blankenberge' te vermijden. Hij wil zich baseren op de bestaande voetbalwet om amokmakers te weren van stranden, recreatiedomeinen en openluchtzwembaden. Want niet alleen op het strand is er ellende met jonge relschoppers. Aan open water zijn al jaren elke zomer incidenten. Dinsdag was er nog een grote vechtpartij aan het strand van Sint-Anneke op Linkeroever. Veroordeelde relschoppers zou de toegang tot de kustlijn en de recreatiedomeinen in ons land geweigerd kunnen worden. Dat wil De Crem realiseren met een meldingsplicht: ze zouden zich tijdens een hittegolf verplicht moeten melden op de plaats waar ze wonen.

Hooligans

De Crem moest toegeven dat de invoering deze zomer niet haalbaar is. Bovendien leert de ervaring van het voetbal dat een en ander niet evident is. Voor zware hooligans bestaat het systeem van een stadionverbod, aangevuld met een perimeter. Maar de meldingsplicht op het politiekantoor is bij de hervorming van de wet in 2018 afgeschaft. De permanentie in veel politiekantoren bleek onvoldoende om hooligans er in het weekend bij te nemen en België bleek ook te klein. Hooligans stonden ondanks melding in hun woonplaats toch op een wip in de buurt van het stadion. Een experiment met locatieapps kwam nooit echt van de grond.