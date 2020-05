Mensenrechtenhof geeft België gelijk in visastrijd met Syrisch gezin

Het Europees Mensenrechtenhof volgt Theo Francken in de redenering dat mensen niet zomaar het recht hebben om via ambassades visa aan te vragen, in te vliegen en dan hier asiel aan te vragen.

Ons land krijgt gelijk in het ooit geruchtmakende dossier waarin toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en de regering weigerden visa te geven aan een gezin uit oorlogsgebied in Syrië.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg oordeelt dat België terecht in 2016 geen visa verstrekte aan een koppel met hun twee kinderen uit het Syrische Aleppo. Het gezin probeerde het oorlogsgebied te ontkomen door via de Belgische ambassade in de Libanese hoofdstad Beiroet visa aan te vragen, om zo naar België te kunnen vliegen en dan hier een asielaanvraag in te dienen. Een bevriende familie was ook bereid ze op te vangen. Maar België weigerde dat, omdat visa daarvoor niet dienen.

Ambassade

De Belgische staat betwistte dat de klagers onder de Belgische jurisdictie vallen, enkel omdat ze de ambassade in Libanon hadden betreden. In theorie zouden hierdoor alle bewoners van de planeet onder de Belgische jurisdictie vallen, luidde de redenering. Bovendien zou dan iedereen via ambassades asiel kunnen aanvragen, stelde toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Het was een schrikbeeld dat de meeste Europese lidstaten niet zagen zitten. Elf van hen sloten zich aan bij België.

België krijgt nu gelijk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 'Het gezin was nooit op Belgisch grondgebied, ze hadden geen enkele familie- of privéband met ons land, het waren geen Belgen die bijstand zochten van hun ambassade en het diplomatieke personeel had op geen enkel moment controle over de verzoekers. Ze presenteerden zich vrijwillig op de ambassade van België, zoals ze naar elke andere ambassade hadden kunnen gaan, en ze konden nadien ook volledig vrij weer vertrekken. Dat is fundamenteel anders dan bij de vele dossiers waarbij staten mensen van hun grondgebied dwongen, en ze daarbij blootstelden aan mogelijke foltering of onmenselijke behandeling. Mensen op hun grondgebied, vallen wel degelijk binnen de jurisdictie van de betrokken staat. Maar dat was dus hier niet het geval, luidt het.

'Het loutere feit dat een verzoeker een procedure opstart bij een lidstaat waarmee hij geen band heeft, kan niet voldoende zijn om de bevoegdheid van die staat daarover vast te stellen. Als het Hof er anders over zou beslissen, zou dit een quasi-universele toepassing van het Mensenrechtenverdrag tot stand brengen op basis van de eenzijdige keuze van elke individu, waar hij ook is in de wereld. Dat zou een onbeperkte verplichting voor staten creëren om personen de toegang tot hun grondgebied toe te staan als die het risico op slechte behandeling lopen.'

Migratiebeleid

De zaak werd een symbool van het migratiebeleid van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en verzandde in een procedureslag. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die verblijf in ons land regelt en controleert, weigerde de visa. Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat in beroep oordeelt over geweigerd verblijf, verplichtte de Belgische staat omwille van de ernstige veiligheidsrisico's een doorgangsbewijs of een visum voor drie maanden af te leveren. Het gezin won meerdere procedures voor Belgische rechtbanken, maar de staat weigerde die uit te voeren in afwachting van een definitieve uitspraak. Er kwamen zelfs dwangsommen aan te pas, met deurwaarders die gingen aankloppen op het kabinet-Francken.

De dwangsommen werden uiteindelijk in beroep geschrapt. Dat was een gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2017 omtrent een gelijkaardige visa-aanvraag door een ander Syrisch gezin. Het oordeel was toen dat de Europese regels lidstaten niet kunnen verplichten visa af te geven om humanitaire redenen.