Meryame Kitir past voor voorzitterschap sp.a

Meryame Kitir stelt zich geen kandidaat om de nieuwe sp.a-voorzitter te worden.

De procedure voor de voorzittersverkiezingen bij de Vlaamse socialisten is vandaag officieel opgestart. Kandidaten kunnen zich tot 4 oktober aanmelden. Hoewel er aan haar mouw werd getrokken, laat sp.a-Kamerfractieleider Meryame Kitir weten dat ze zich geen kandidaat stelt.

'De voorbije weken en maanden hebben heel wat mensen mij aangespoord om me kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de sp.a. Het sterkt je te voelen dat zoveel mensen in je geloven en ik wil hen daarvoor danken. Ik heb daarom ook de tijd genomen en ernstig nagedacht over een mogelijke kandidatuur en ik heb besloten om mij geen kandidaat te stellen', schrijft ze op Facebook.

Vernieuwing

Kitir pleit er tegelijk voor dat de sp.a de lijn van de vernieuwing voortzet. 'Ook in het voorzitterschap', schrijft ze. Daarmee zegt ze dus ook dat Crombez best geen kandidaat is om zichzelf op te volgen.

De socialiste zegt ook dat ze in de eerste plaats fractieleider wil blijven in de Kamer. 'Daar ben ik deze zomer het engagement aangegaan om een fors vernieuwde ploeg aan te sturen en dat zal ik met veel passie doen. En met ambitie. De ambitie om het onbehagen te capteren en opnieuw hoop en perspectief te bieden.'