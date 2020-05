Met of zonder N-VA? Coens: 'We moeten vooruit'

CD&V-voorzitter Joachim Coens ziet een grotere sense of urgency om een nieuwe volwaardige regering in de startblokken te krijgen.

CD&V-voorzitter Joachim Coens zei zondag niet expliciet dat N-VA deel moet uitmaken van een volgende federale regering. 'We moeten vooruit. Er is een sense of urgency', klonk het.

Voor de coronacrisis toesloeg, bleef CD&V steevast op de lijn dat N-VA deel moet uitmaken van een federale regering om zo een meerderheid te hebben in beide taalgroepen. Uit een ledenbevraging begin maart bleek dat twee op de drie CD&V'ers een Vlaamse meerderheid in de nieuwe federale regering noodzakelijk vindt. En dat CD&V de N-VA dus niet mag lossen. Joachim Coens stuurde als nieuwe CD&V-voorzitter die boodschap toen ook naar de toenmalige koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle. 'N-VA moet de kans krijgen volwaardig te participeren aan de vorming van een federale regering', aldus Coens op 9 maart.

In De Zevende Dag op Eén herhaalde Coens dat niet met zoveel woorden. Hij merkte op dat de hele voorbereidende fase draaide om een poging om PS en N-VA in de regering te krijgen. 'Dit debat is gebeurd', zei de christendemocratische voorzitter. 'Als men een oplossing vindt die de samenwerking tussen de federale en Vlaamse regering veilig stelt, dan is dat het belangrijkste.' CD&V zit samen met N-VA en Open VLD in die Vlaamse regering. N-VA zit niet in de federale regering en is - in tegenstelling tot de PS - mathematisch ook niet nodig.

Voor Coens is het van belang dat lessen worden getrokken uit de coronacrisis. 'Samenwerking is cruciaal', luidde het. 'Wie meewil, wil mee, maar we moeten vooruit', aldus Coens die naar eigen zeggen 'meer sense of urgency' merkt om een stabielere federale regering in het zadel te krijgen.

Rond partners regering-Wilmès

In VTM Nieuws merkte minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op dat een jaar na de verkiezingen de krachtsverhoudingen tussen de partijen nog niet veranderd zijn. Het uitgangspunt blijft voor hem dat er binnen beide taalgroepen een meerderheid moet zijn en dat PS en N-VA als grootste partijen aan zet moeten zijn. Wel verwijst De Crem naar de piste dat de kern van de toekomstige regering zou moeten worden gevormd rond de huidige minderheidsregering-Wilmès (MR, CD&V en Open VLD). 'Dat is de belangrijkste boodschap die de voorzitters van de partijen hebben meegekregen. Het zijn de voorzitters die dat zullen moeten uittekenen.'

Premier Sophie Wilmès zei in een interview met De Tijd dat er een 'zo breed mogelijke regering' gevormd moet worden.

De mensen vragen dat er wordt bestuurd. Egbert Lachaert Open VLD-voorzitter

De nieuwe liberale voorzitter Egbert Lachaert, enkele maanden geleden nog het gezicht van het verzet binnen zijn partij tegen de paarsgroene regering die PS-voorzitter Paul Magnette voor ogen had, benadrukte zondag dat 'de etiketjes' nu moeten worden losgelaten. 'De crisis is te diep. De mensen vragen dat er wordt bestuurd.' Het belangrijkste voor Lachaert is dat er een sociaal-economisch relanceplan komt.

Dat het smeden van een nieuwe coalitie een huzarenstuk is, blijkt ook uit de reconstructie die De Tijd maakte van meerdere vergeefse pogingen het afgelopen jaar.

Magnette en Rousseau

De socialistische voorzitters Paul Magnette en Conner Rousseau zijn intussen begonnen aan een voorzichtige snuffelronde met het oog op de vorming van een volgende federale regering, na afloop van de volmachtenperiode. Ze werken aan een verslag van de gesprekken die ze de afgelopen tijd hebben gehad met hun collega-voorzitters. Naar verluidt zal het verslag van het socialistische duo eerder inzoomen over de eventuele verschuivingen ten opzichte van de gesprekken voor de coronacrisis.