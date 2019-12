‘Met paars-groen alleen redden we het niet'...

‘Paars-groen beschikt over 76 van de 150 Kamerzetels. Dat is niet genoeg’, zegt Georges-Louis Bouchez, de nieuwe voorzitter van de Franstalige liberale MR. ‘Ik zou graag eens van de N-VA horen wat ze wil.’

Een jaar geleden kende niemand hem, vandaag is Georges-Louis Bouchez een van de bepalende figuren in de Belgische politiek. De kersverse voorzitter van de Franstalige liberalen (MR) is vlot en flamboyant, bij momenten een tikkeltje arrogant en hij heeft een hyperactief kantje. Terwijl een buste van Charles Rogier, een van de eerste liberale premiers, vanuit de verte meekijkt, trillen zijn twee telefoons tijdens het interview onophoudelijk. Het aantal inkomende berichten is, ondanks onze pogingen om ze te tellen, niet bij te houden. Terwijl Bouchez onverstoorbaar verder praat, kijkt hij bij elk nieuw bericht snel na wie de afzender is.

Bio Georges-Louis Bouchez (33) is sinds vorige week vrijdag de voorzitter van de MR. Bij de Franstalige liberalen is hij Charles Michel opgevolgd. Bouchez begon zijn politieke loopbaan in Bergen, waar hij een tijdlang schepen was maar in conflict kwam met de toenmalige burgemeester Elio Di Rupo (PS). Bouchez werkte opverschillende kabinetten en was in de campagne naar de verkiezingen van mei woordvoerder van de partij.

Met zijn 33 jaar is Bouchez een jonge partijvoorzitter. Maar de zelfverzekerdheid druipt er vanaf. Met ‘de sleutels van dit gebouw zijn van mij’ weerlegt hij de kritiek dat niet hij, maar de naar Europa vertrokken Charles Michel de echte baas van de MR is. Gevraagd naar zijn ambities, antwoordt hij dat hij zijn partij, die bij de verkiezingen in mei rond 20 procent scoorde, over vijf jaar naar 30 procent wil loodsen. ‘We hebben de ideeën en de mensen. Ik ben zeker dat het kan lukken.’

Bouchez begon zijn politieke carrière in Bergen, als uitdager van de toenmalige burgemeester Elio Di Rupo (PS). Hoewel het kletterde tussen de twee, spreekt hij met respect over zijn socialistische rivaal, aan wie hij zich spiegelt. ‘Hij is vertrokken van niets en toch is hij jarenlang de machtige man van de PS geweest. Ik was evenmin voorbestemd om in de politiek te stappen, maar ben toch voorzitter geworden.’ Hun relatie is door enkele hevige botsingen nog altijd complex. ‘Echte vrienden zullen we niet worden, maar platonische liefdes hebben me nooit gestoord’, lacht Bouchez.

De afgelopen week leek een paars-groene regering in de steigers te staan. De uitgelekte informatienota’s ontwaren een links project. Gaat u dat steunen?

Georges-Louis Bouchez: ‘Als het een linkse regering wordt, doen we niet mee. Maar informateur Paul Magnette (PS) is nog geen regering aan het vormen. De nota geeft enkel de standpunten van bepaalde partijen weer. Ze is geen regeerakkoord. Daarom zijn de vele lekken storend, want het lijkt alsof het al beslist beleid is. Ik weet ook wel dat journalisten beseffen dat het enkel voorstellen zijn, maar voor een groot deel van de bevolking is dat niet altijd even duidelijk. Sommige mensen denken dat we akkoord gaan met het regulariseren van mensen zonder papieren, terwijl we dat nooit zullen doen. Of dat we meestappen in de verhoging van de minimumpensioenen en de uitkeringen zonder na te denken over de financiering daarvan. Vandaag is er helemaal nergens een akkoord over. De enige vraag is of we op basis hiervan de regeringsonderhandelingen kunnen beginnen.’

De nota is ‘imbuvable’ vinden uw vrienden van Open VLD. Ziet u dat ook zo?

Bouchez: ‘Dat is slecht Frans, want een nota kan je niet drinken. Maar de nota kan het regeerakkoord niet zijn, dat is duidelijk. In de kranten staat dat we ons al helemaal hebben opgesloten in een bepaald schema (paars-groen, red.). Maar er wordt met iedereen gesproken, want paars-groen beschikt over slechts 76 van de 150 Kamerzetels. Dat is niet genoeg. Met enkel de zes paars-groene partijen gaan we het de komende vijf jaar niet redden, want er is geen stabiele meerderheid.’

Gaat informateur Magnette maandag de koning vragen de formatie op te starten van een paars-groene regering, aangevuld met CD&V en/of het cdH om aan een comfortabele meerderheid te komen?

Bouchez: ‘Ik kan daar vandaag niet op antwoorden. Magnette wordt pas maandag bij de koning verwacht en in het weekend kan nog veel gebeuren. Zelf heeft de informateur aangegeven dat zijn opdracht maandag teruggeeft. Maar als er geen oplossing op tafel ligt, moeten we niet panikeren. Dan praten we nog enkele dagen of weken verder. Dat kan met eender wie zijn. Samen met CD&V zijn we misschien de enige partij die niemand uitsluit. Met de N-VA? Ik kan perfect met haar besturen, maar ik kan het ook zonder. Alles hangt af van de inhoud.’

Ik wil niet dat de middenklasse de prijs betaalt van de vele voorstellen die in de informateursnota staan, zoals hogere uitkeringen. Georges-Louis Bouchez voorzitter MR

Wat zijn uw rode lijnen?

Bouchez: ‘De eerste vraag die we ons moeten stellen is wat het budgettaire kader is. Ik vond het verkeerd dat de informateur dat niet als uitgangspunt heeft genomen en dat er pas deze week en op onze vraag over het budget is gesproken. We moeten het begrotingstekort en de schuld terugdringen, want de schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen. Van ons mag het saneren van de begroting niet gepaard gaan met een stijging van de belastingdruk. Ik wil niet dat de middenklasse de prijs betaalt van de vele voorstellen die in de informateursnota staan, zoals een verhoging van de uitkeringen. Laten we de boodschap van de gillets jaunes niet vergeten. Het is niet omdat ze niet meer op straat komen, dat het ongenoegen weg is. Mensen vinden dat ze al genoeg betalen. Als we tot zulke hervormingen kunnen komen met paars-groen, prima. Als dat in een andere constellatie kan, is dat even goed.’

Tijdens de campagne voor het voorzitterschap was plan A paars-geel, want dat is de enige mogelijkheid om niet tegen een meerderheid van de Vlamingen in te besturen. U lijkt van standpunt te zijn veranderd?

Bouchez: ‘Ik heb gezegd dat we alles moeten proberen om een regering te vormen die over een zo groot mogelijke meerderheid beschikt. Dat is een regering waartoe zowel de PS als de N-VA behoren. Dat vind ik nog altijd, maar de bal ligt in het kamp van de N-VA. Ik zou van de N-VA graag horen wat ze wilt. Wil ze sociaal-economische hervormingen? Of wil ze institutionele hervormingen en zo het land blokkeren? Als de N-VA sociaal-economische hervormingen wil, zijn we een partner. Als ze het land wil blokkeren, doen we niet mee.’

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft gezegd dat hij het initiatief wil nemen.

Bouchez: ‘Om wat te doen? Dat hij daar eens duidelijk over is.’

De N-VA is daar altijd duidelijk over geweest. Ofwel een centrumrechts sociaaleconomisch beleid ofwel confederalisme. Dat eerste is met de PS niet mogelijk, dus wil ze een staatshervorming.’

Bouchez: ‘Als het is om het land te blokkeren, doen we niet mee. Natuurlijk kan onze staat efficiënter, maar niemand is voorbereid op zulke onderhandelingen. Aan Vlaamse kant heeft enkel de N-VA een plan. Dat komt erop neer dat ze België in tweeën wil splitsen en enkel de naam wil overhouden. Niemand wil dat. Open VLD wil zelfs bevoegdheden weer naar het federale niveau brengen. Als we institutionele gesprekken opstarten, zijn we vertrokken voor een maandenlange blokkering van het land. Dat kunnen we ons niet permitteren. Dat betekent niet dat we er niet over kunnen spreken, maar laat ons dat dan doen in een werkgroep die naast de regering staat en waarvan het werk tegen de volgende verkiezingen klaar moet zijn.’

U noemt de begroting een prioriteit, maar op budgettair vlak heeft uw partijgenoot Charles Michel met een tekort van 11 miljard euro allesbehalve een fraaie erfenis achtergelaten.

Bouchez: ‘De regering was goed bezig, maar ze is vorig jaar ten val gekomen. Ze had nog een begroting voor 2019 opgesteld, maar de N-VA heeft geweigerd die goed te keuren. Bizar, want er zaten nog tal van maatregelen in die het tekort verder moesten terugdringen. Als een regering een jaar lang niet kan besturen, verliest ze 20 procent van haar tijd. Het is alsof je tegen een voetbalploeg zegt dat ze na 70 minuten van het veld moet. Dan verlies je.’

Niemand gelooft dat de regering-Michel in haar laatste jaar nog miljarden zou hebben bespaard.

Bouchez: ‘Toen de regering viel, was het tekort slechts een derde van het deficit dat de regering-Di Rupo heeft achtergelaten. Ik zeg niet dat ze de legislatuur zou hebben afgesloten met een begrotingsoverschot, maar het tekort zou veel kleiner zijn geweest dan vandaag.’

Heeft het vertrek van de N-VA uit de regering de relaties met de partij verzuurd?

Bouchez: ‘Er zijn er wel meer mensen die er ooit de stekker eens hebben uitgetrokken. Alexander De Croo (Open VLD) deed dat in 2010, maar ik heb veel waardering voor hem. Je kunt voor elke partij een moment vinden waarop ze is gaan dwarsliggen. Ik denk dat de N-VA zelf het slachtoffer is geworden van haar beslissing om op te stappen. Het was een strategische fout, want het heeft de aandacht afgeleid van het feit dat vier jaar lang goed beleid is gevoerd. Het Vlaams Belang heeft daarvan geprofiteerd.’