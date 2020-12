Met (voorlopig) één spuitje sneller veel meer Belgen vaccineren?

Vaccinoloog Pierre Van Damme laat zondagavond in het televisiejournaal op Eén verstaan dat de taskforce achter 's lands vaccinatiestrategie zal bekijken of het niet mogelijk is om mensen voorlopig slechts één spuitje te geven, ook voor vaccins die een dubbele dosis vragen. Die tweede prik zou er dan pas later komen. 'Zo kan je je sneller meer mensen bereiken en kom je sneller tot een groepsimmuniteit,' aldus Van Damme.