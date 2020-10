Meyrem Almaci rekent af met rivaal Kristof Calvo

De koude oorlog tussen Groen-kopstukken Meyrem Almaci en Kristof Calvo is ontploft. Almaci maakte van de uitdeling van de ministerposten gebruik om Calvo kalt te stellen.

'Kristof, je wordt geen minister.' Nadat Groen-voorzitster Meyrem Almaci Kristof Calvo een dag lang in het ongewisse liet, kreeg hij een half uur voor de start van het ledencongres rond de stemming over regeringsdeelname het slechte nieuws te horen. Niet van Almaci persoonlijk, maar van een medewerker, buiten in het donker op straat. 'Dat doe je toch niet', is binnen de partij te horen.

Wat een moment van glorie had moeten worden - Groen maakte sinds 2004 geen deel meer uit van een regering - eindigde in drama. Na de stemming voor Vivaldi, begon een crisis die tot bijna zes uur 's ochtends duurde, waar volgens ingewijden flink wat tranen bij te pas kwamen. 'Dit was mijn zwaarste nacht sinds ik lid ben van Groen', stelt een topper. Volgens ingewijden dreigde Almaci op de politieke raad - die op voorstel van de voorzitter beslist over de ministerposten - met ontslag als Calvo minister zou worden.

Broedermoord

Dat de bom barstte, was de kroniek van een aangekondigde broedermoord. Calvo en Almaci verwijten elkaar de overwinningsnederlaag bij de verkiezingen vorig jaar. Groen ging er wel op vooruit, maar de grote doorbraak bleef uit. De kille relatie tussen Calvo en Almaci heeft ook te maken met een klassieke clash om de macht. De twee kopstukken zijn elkaars directe electorale concurrenten omdat ze allebei in dezelfde Antwerpse kieskring wonen.

Maar Calvo zag de dolksteek niet komen. De twee onderhandelden samen over de nieuwe Vivaldi-coalitie. Het maakt de ontgoocheling van Calvo er alleen groter op omdat hij Vivaldi en het regeerakkoord als zijn baby ziet. Van het luik politieke vernieuwing hield hij grotendeels zelf de pen vast.

Probleem voor Calvo was dat hij niet frontaal de aanval kon inzetten tegen de door Almaci voorgestelde kandidaten. Met Tinne Van der Straeten koos ze voor een getrouwe van Calvo. Die geniet ruime steun onder de kamerfractie van Groen, waar hij een goed geolied machientje van maakte. Petra De Sutter wordt dan weer op handen gedragen door de hele partij.

Over de uiteindelijke beslissing lopen de versies uiteen. Waar in het ene kamp te horen is dat de stemming een close call was, is bij anderen te horen dat de keuze voor Tinne en Petra breed gedragen wordt. Bovendien kan de keuze van Almaci voor verjonging en vernieuwing - zoals bij de meeste coalitiepartners - op grote instemming rekenen.

De keuze van Almaci zou volgens insiders ook ingegeven zijn door vrees dat Calvo constante schietschijf van de oppositie zou worden. Calvo's Belgitude maakte hem tot favoriete pispaal van de N-VA, als symbool voor de regering waar Vlaanderen niet voor gestemd had.

Uit het Calvo-kamp klinkt de kritiek dat Almaci de partij verdeelt, terwijl sp.a-voorzitter Conner Rousseau zijn partij opnieuw rond zich verenigt met de intrede in de regering en gejuich over de comeback van Frank Vandenbroucke. Bovendien wordt smalend gedaan over de ministerposten die Groen wist binnen te halen. Van der Straeten op Energie is recht in het Groene straatje, maar de post voor vicepremier De Sutter - grof gesteld ambtenarenzaken - wordt als een aalmoes afgedaan.

Ontgoochelende verkiezingen

De Nacht van de Lange Messen is het rimpeleffect van de ontgoochelende verkiezingen vorig jaar. Sindsdien borrelt het, met naar verluidt pogingen tot destabilisatie uit het kamp van zowel Calvo als Almaci. Hoewel er onder de militanten grote ontevredenheid was over de verkiezingsuitslag en het functioneren van de partijtop, werd Almaci in oktober vorig jaar toch herverkozen. Het toont dat ze nog altijd populair is bij de basis.