Michel: 'Eerst duidelijkheid, pas dan beslissing over gevechtsjets'

Pas als alle informatie op tafel ligt, wil premier Charles Michel (MR) een beslissing nemen over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Tijdens het vragenuurtje hebben de Kamerleden premier Charles Michel bevraagd over de studie die het leger heeft achtergehouden over de verlenging van de levensduur van de F-16's. Daarbij kreeg minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) er zwaar van langs omdat hij niet op de hoogte was van de studie, die uitwijst dat de F-16's langer kunnen vliegen dan aangenomen. 'Peudominister' en 'minister zonder portefeuille', zo sneerde de oppositie.

Premier Charles Michel (MR) kreeg de vraag of zijn regering gaat doorzetten met de aankoop van nieuwe jachtvliegtuigen. Zijn die wel nodig als de F-16's langer in de lucht kunnen blijven? 'Er komt geen beslissing vooraleer er volledige duidelijkheid bestaat over het beslissingsproces en er duidelijkheid is over de verschillende opties in dit dossier', verklaarde de Franstalige liberaal.

Audits

Daarom heeft de regering-Michel twee audits bestelt naar de gebeurtenissen. 'We moeten weten wie een initiatief heeft genomen om een bijkomende studie te vragen en wie was op de hoogte van die studie.'