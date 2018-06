Michel II verder weg dan ooit

De Waalse politicoloog Pascal Delwit extrapoleerde de peiling naar de mogelijke zetelverdeling in de Kamer. En daaruit blijkt dat de huidige regering-Michel geen meerderheid meer heeft, meer zelfs ze komt 6 zetels te kort om een meerderheid te vormen. Zelfs met het cdH erbij geraakt de Zweedse coalitie maar aan 75 zetels, net de helft.

Een coalitie die wel aan een meerderheid geraakt, is de huidige ploeg maar waarbij CD&V wordt vervangen door Ecolo en Groen . Zo'n scenario - waar sommige N-VA'ers niet afkerig tegen over staan - haalt 76 zetels.

Spannend

Op minder dan een jaar zijn er nationale verkiezingen. En het ziet er naar uit dat het zeer spannend wordt. Een zetel meer of minder kan een rol spelen om al of niet een meerderheid op de been te kunnen brengen.