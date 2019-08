Michel bespaarde minder dan Di Rupo

Maar dat Michel de voorgaande jaren niet duurzaam heeft bespaard, speelt ook een rol. Het tekort zakte vooral door eenmalige maatregelen. Dat maakt dat in totaal maar 0,28 procentpunt van de sanering van 2,4 procentpunten het gevolg is van structurele hervormingen. In die vergelijking scoorde de regering-Di Rupo beter, met een structurele sanering van 0,66 procentpunt in veel moeilijker economische tijden.