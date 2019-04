Michel excuseert zich bij kinderen van de kolonie

Het gaat om de kinderen die eind jaren 40 en in de jaren 50 in Congo, Rwanda of Burundi werden geboren uit een relatie tussen een Belgische kolo­niaal en een inheemse vrouw.

Het gaat om kinderen die eind jaren 40 en in de jaren 50 in Congo, Rwanda of Burundi werden geboren uit een relatie tussen een Belgische kolo­niaal en een inheemse vrouw. De staat nam die kinderen systematisch bij de moeder weg en stuurde ze naar België om in weeshuizen of bij adoptieouders op te groeien.