Michel heeft akkoord over begroting, arbeidsdeal en Arco beet

De federale meerderheidspartijen hebben een akkoord afgesloten over de begroting voor 2019 en de arbeidsdeal.

Na bijna zeven uur onderhandelen hebben de federale meerderheidspartijen even voor één uur in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord gesloten over de begroting en de arbeidsdeal, waarmee de regering een inspanning doet om werkzoekenden naar de vele openstaande vacatures te begeleiden. Dat meldde premier Charles Michel (MR) op Twitter.

Ook over een beursgang van de staatsbank Belfius en de vergoeding voor de Arco-coöperanten is er een overeenkomst, net zoals over de komst van een vierde speler op de telecommarkt.

Begroting

Om de begroting van 2019 op koers richting een evenwicht te houden, moest de regering-Michel volgens de begrotingsexperts van het Monitoringcomité 2,6 miljard euro vinden. De meerderheidspartijen hebben die inspanning met ongeveer een miljard verkleind door besparingen en extra inkomsten in rekening te brengen die het Monitoringcomité volgens hen is vergeten.

De arbeidsdeal moet dan weer zo'n half miljard euro aan extra opbrengsten leveren doordat meer mensen aan de slag gaan. De strijd tegen sociale en fiscale fraude moet 250 miljoen euro opbrengen. De rest van het gat wordt dichtgereden met eerder aangekondigde maatregelen die nog niet werden uitgevoerd.

Arbeidsdeal

Verschillende van de maatregelen uit de arbeidsdeal waren al bekend. Zo zullen werklozen die een opleiding volgen waardoor ze een knelpuntberoep kunnen invullen hun uitkering niet langer zien dalen in de tijd. Wie een premie krijgt voor zo'n opleiding, zal niet langer worden bestraft met een lagere werkloosheidsuitkering. En wie ontslagen wordt, zal fiscaal worden aangemoedigd om tot een derde van zijn ontslagvergoeding te investeren in een opleiding.

Daarnaast doet de federale regering inspanningen om werkzoekenden en andere inactieven te stimuleren aan de slag te gaan. Ondernemingen die een werknemer ontslaan omdat die ziek is, zullen voor die zieke in outplacement - zeg maar begeleiding naar ander werk - moeten voorzien. De premie die ze moeten betalen, kan oplopen tot 1.800 euro en is fiscaal aftrekbaar.

Voor de N-VA boden de maatregelen echter onvoldoende garantie op het succesvol begeleiden van werkzoekenden naar een baan. Daarom drong de partij aan op een meer drastische maatregel, zoals het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

Zo'n beperking komt er evenwel niet, maar er komt wel een aanpassing aan de snelheid waarmee de werkloosheidsuitkeringen dalen in de tijd. Vanaf volgend jaar krijgt een werkloze een hogere uitkering in de eerste zes maanden. Nu is de uitkering geplafonneerd op 65 procent van het laatste loon, met een maximum van zo'n 2.600 euro. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) moet uitzoeken of hij dat percentage of dat maximum verhoogt.

41 Brugpensioen Om gebruik te kunnen maken van het algemene brugpensioen, dat mogelijk is vanaf 62 jaar, zal een man vanaf volgend jaar 41 jaar moeten hebben gewerkt.

Nadien volgt er een snellere daling van de uitkering, wat de werkzoekenden moet aanzetten om harder naar werk te zoeken. De hervorming is geen besparing - het geld dat wordt bespaard door de snellere daling wordt geïnvesteerd in de hogere uitkering in de beginmaanden.

Tot slot wordt ook het brugpensioen - officieel heet dat werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT) - verstrengd. Zo zijn er garanties dat de minimumleeftijd voor het brugpensioen bij herstructureringen wordt verhoogd naar 59 jaar in 2019 en 60 jaar in 2020.

Om gebruik te kunnen maken van het algemene brugpensioen, dat mogelijk is vanaf 62 jaar, zal een man vanaf volgend jaar 41 jaar moeten hebben gewerkt in plaats van 40 jaar. Vrouwen moeten minder loopbaanjaren op de teller hebben staan.

Belfius en Arco

Over de beursgang van de staatsbank Belfius en de daaraan gekoppelde oplossing voor de Arco-coöperanten was maandagmiddag al een akkoord, meldde De Tijd eerder. De coöperanten verloren hun geld doordat Arco, het investeringsvehikel van de christelijke zuil, tijdens de financiële crisis samen met de bank Dexia, de voorganger van Belfius, ten onder ging.

Voor Arco winnen we geen schoonheidsprijs, maar het is belangrijk dat we dit dossier eindelijk achter ons kunnen laten. Regeringsbron

De toenmalige regering-Leterme beloofde de coöperanten te vergoeden, maar die vergoeding liet tot nog toe op zich wachten. Nu wordt er 600 miljoen euro opzij gezet, geld dat er onder meer moet komen van de beursgang van Belfius. Tegen 15 september moet minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een dading met de coöperanten opstarten.

De Europese Commissie dreigt die oplossing te zien als verboden staatssteun, maar de regering-Michel heeft beslist door te zetten. Het dossier zal bij de Europese Commissie wordt afgetoetst, maar er wordt geen expliciet advies meer gevraagd.

In de feiten komt de oplossing erop neer dat de Arco-coöperanten worden vergoed en als er achteraf problemen opduiken met Europa, die op dat moment zullen worden opgelost. 'We winnen hier geen schoonheidsprijs mee, maar het is belangrijk dat we dit dossier eindelijk achter ons kunnen laten', is te horen in de regering.

Vierde telecomspeler

Tot slot is er ook een akkoord over de vierde telecomspeler, waar minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) hard op aandrong. De markt openen voor zo'n vierde speler moet lagere prijzen voor de consument opleveren.