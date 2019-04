Michel noemt voorstel grondwetsherziening 'communautaire waanzin'

Premier Charles Michel (MR) vindt dat de Kamer de deur veel te ver openduwt om na de verkiezingen de grondwet te kunnen wijzigen. Hij wil niet dat het mogelijk wordt een zevende staatshervorming door te voeren.

De lijst van grondwetsartikels die deze week door de bevoegde Kamercommissie voor herziening vatbaar werden verklaard, komt neer op 'communautaire waanzin'. Dat zegt premier Charles Michel (MR) donderdag op Twitter. Hij zal zich vanuit de regering verzetten tegen de openstelling van 'communautaire artikels'.

In de Kamer keurde de Commissie voor de Herziening van de Grondwet dinsdag een lijst goed van 44 artikels die voor herziening vatbaar worden verklaard. Dat betekent dat die artikels in de volgende legislatuur kunnen worden gewijzigd als daar een tweederdemeerderheid voor te vinden is.

Donderdagavond moet de plenaire Kamer zich nog uitspreken.

De lijst bevatte een aantal voorspelbare artikels, zoals 7bis, dat de voorstanders van een klimaatwet willen aangrijpen om zo'n wet grondwettelijk te verankeren. Er kwamen ook enkele verrassingen en minder verwachte artikels uit de bus. Voorbeelden zijn het artikel 1, dat de Belgische staatsstructuur bepaalt, of het artikel dat het mogelijk maakt tweetalige scholen in Brussel te installeren.

Het is afwachten of de plenaire Kamer de lijst van de commissie bevestigt. Nadien moeten ook de Senaat en de regering bepalen welke artikels ze voor herziening vatbaar willen maken. Enkel de artikels die in de drie lijsten voorkomen, worden weerhouden.

Minderheidsregering

Hoewel de regering in lopende zaken zit en bovendien een minderheidsregering is, is ze juridisch niet gebonden door het oordeel van Kamer en Senaat. Toch hebben verschillende partijen al aangegeven dat ze het onkies zouden vinden mocht de regering de beslissing van een meerderheid in de Kamer niet steunen.