Michel omzeilt meningsverschillen over migratie

Premier Michel fietste tijdens het migratiedebat in de Kamer handig om de meningsverschillen van zijn coalitiepartners heen. Hij benadrukte de consensus in zijn regering over de hotspots aan de Europese buitengrenzen.

In de Kamer verdedigde premier Charles Michel (MR) een solidaire en humane aanpak van de Europese asielcrisis. Volgens hem is er nood aan meer capaciteit, meer middelen, en een betere samenwerking met derde landen, ook als die niet dezelfde democratische standaard hebben als België. Dat is nodig om iedereen met asielrecht te kunnen opvangen.

Er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen vluchtelingen en economische migranten Charles Michel Premier (MR)

'We respecteren onze afspraken. Er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen vluchtelingen en economische migranten. Het is ons engagement om iets te doen aan de mensensmokkelaars.' Daarbij mogen de mensenrechten en de menselijke waardigheid niet vergeten worden, aldus de premier.

Michel lijkt daarmee het plan van de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk voor een Europese migratieaanpak te omarmen. In dat plan staat dat de EU overweegt om opvangcentra voor migranten in derde landen op te richten, waar echte vluchtelingen van economische migranten worden gescheiden.

Ook de coalitiepartners lijken over de basis van dat plan, de oprichting van hotspots aan de Europese buitengrenzen, op één lijn te zitten. Michel fietste in zijn antwoord handig om de meningsverschillen van zijn coalitiepartners heen. N-VA wil namelijk migranten die illegaal Europa binnenkomen, de toegang tot asiel volledig ontzeggen.

Volmondig

U heeft garanties gegeven. Dat is de enige weg vooruit Wouter Beke Voorzitter CD&V

CD&V-voorzitter Wouter Beke liet verstaan dat hij volmondig achter de premier staat. 'U heeft garanties gegeven. Dat is de enige weg vooruit.' Beke benadrukte enerzijds de noodzaak voor sterkere Europese buitengrenzen en de veiligheid van burgers, anderzijds mag de humane opvang van oorlogsvluchtelingen niet uit het oog verloren worden. Daarom pleitte hij voor solidariteit tussen de Europese lidstaten.

Die visie werd gedeeld door Open VLD-fractieleider Patrick Dewael. Die wil de Visegrád-landen (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië), die weigeren om vluchtelingen op te vangen, onder druk zetten door Europese fondsen in te perken als ze hun verantwoordelijkheid niet opnemen.

Dewael onderstreepte het belang van de mensenrechten in het migratiedebat. 'De Conventie van Genève is voor mij een monument.' Tegelijk wil hij de activiteiten van de Europese grenswacht Frontex opvoeren en ziet hij asielcentra buiten de EU onder de VN-vlag opereren.

Miniem

Asielrecht mag niet afhankelijk worden gemaakt van bijkomende voorwaarden Patrick Dewael Fractieleider Kamer (Open VLD)

De liberale politicus hekelde de staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA). Francken zei dat migranten die illegaal naar Europa komen, sowieso het recht op asiel zouden moeten verliezen. 'Asielrecht mag niet afhankelijk worden gemaakt van bijkomende voorwaarden', zei Dewael daarop. Die sneer maakte duidelijk dat Open VLD zich wil distantiëren van N-VA.

'Wij hebben de diepe overtuiging dat gecontroleerde grenzen en mensenrechten wel samen kunnen gaan', suste N-VA-fractieleider Peter De Roover. De Roover voegde eraan toe dat ongecontroleerde migratie en democratie niet samen gaan. Hij legde ook de nadruk op een strenge aanpak en minder op Europese solidariteit. Ook mag het Europese migratiebeleid de soevereiniteit van de lidstaten niet aantasten.

Het sluitstuik is om mensen die illegaal Europa binnenkomen om asiel aan te vragen terug te brengen naar die hotspots, met de mededeling dat ze nooit nog naar Europa kunnen komen Bart De Wever Voorzitter N-VA

Het Kamerdebat ging niet verder dan die aspecten van de migratiekwestie waarover de coalitiepartners het eens zijn: opvangcentra buiten de EU voor legale migratie, en sterkere Europese buitengrenzen. N-VA-voorzitter Bart De Wever doorprikte in De Ochtend op Radio 1 het beeld van een eensgezinde regering-Michel en trad partijgenoot Theo Francken bij.

'Het sluitstuik is om mensen die illegaal Europa binnenkomen om asiel aan te vragen terug te brengen naar die hotspots, met de mededeling dat ze nooit nog naar Europa kunnen komen', zei De Wever.

Screenings

Kamerlid Monica De Coninck (sp.a) plaatse enkele kritische bedenkingen. Volgens haar moet het budget voor de VN voor opvang in de regio's opgeschroefd worden, aangezien die volgens haar slechts tien procent bedraagt van wat er nodig is. Daarnaast vroeg ze zich af hoeveel mensen België zal moeten opvangen en wie de screenings zal doen in de opvangcentra.